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      НОВІ САНЖАРИ СМЕРТЬ СЕРГІЯ СТАРИЦЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
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      Дуже каюся, – мешканець Нових Санжарів вибачився за "пи*дуй на війну" у бік ветерана АТО

      - Читать новость на русском
      Чоловік, що облаяв ветерана АТО в Нових Санжарах, вибачився / Колаж 24 каналу

      Мешканець Нових Санжарів вибачився перед працівниками поліції за образи, яких завдав під час протестів 20 лютого. Тоді чоловік нецензурно лаявся у бік поліцейського та ветерана АТО й закликав його "пи*дувати на війну".

      Відео з вибаченнями новосанжарця опублікували у фейсбуці Національної поліції України увечері 22 лютого. 

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      "Дуже каюся, я не хотів, був у стані алкогольного сп'яніння. Дуже шкодую і вибачаюся", – говорить у відео 38-річний мешканець Нових Санжарів, раніше судимий за дезертирство. 

      Відео вибачення чоловіка із Нових Санжарів:

      Що відомо про інцидент із лайкою у бік ветерана АТО у Нових Санжарах

      20 лютого під час акції протесту проти заселення евакуйованих із Китаю українців до медцентру Нацгвардії мешканець Нових Санжарів облаяв поліцейського. Зокрема, вживав нецензурні слова, принижуючи честь і гідність правоохоронців. 

      Причому лайка та заклики "пи*дувати на війну" спрямовані були у бік бойового офіцера Олександра Нетребка, нагородженого кількома найвищими державними відзнаками.

      Олександр Нетребко був заступником командира 1-го батальйону 79-ої бригади. За словами поліції, він пройшов десятки бойових зіткнень і запеклих боїв. Під час війни на Донбасі зазнав двох бойових поранень.

      У поліції, до слова, стосовно порушника склали протокол за дрібне хуліганство. 

      Відео інциденту (обережно – ненормативна лексика):

      Дивіться також відео: Скалецька знову показала життя в обсервації у Нових Санжарах

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Збройні сили України Ветерани АТО Скандал Нові Санжари Поліція Новини України
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