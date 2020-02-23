Мешканець Нових Санжарів вибачився перед працівниками поліції за образи, яких завдав під час протестів 20 лютого. Тоді чоловік нецензурно лаявся у бік поліцейського та ветерана АТО й закликав його "пи*дувати на війну".

Відео з вибаченнями новосанжарця опублікували у фейсбуці Національної поліції України увечері 22 лютого.

Читайте також: Протести у Нових Санжарах: затриманого Сіренка відправили під домашній арешт

"Дуже каюся, я не хотів, був у стані алкогольного сп'яніння. Дуже шкодую і вибачаюся", – говорить у відео 38-річний мешканець Нових Санжарів, раніше судимий за дезертирство.

Відео вибачення чоловіка із Нових Санжарів:

Що відомо про інцидент із лайкою у бік ветерана АТО у Нових Санжарах

20 лютого під час акції протесту проти заселення евакуйованих із Китаю українців до медцентру Нацгвардії мешканець Нових Санжарів облаяв поліцейського. Зокрема, вживав нецензурні слова, принижуючи честь і гідність правоохоронців.

Причому лайка та заклики "пи*дувати на війну" спрямовані були у бік бойового офіцера Олександра Нетребка, нагородженого кількома найвищими державними відзнаками.

Олександр Нетребко був заступником командира 1-го батальйону 79-ої бригади. За словами поліції, він пройшов десятки бойових зіткнень і запеклих боїв. Під час війни на Донбасі зазнав двох бойових поранень.

У поліції, до слова, стосовно порушника склали протокол за дрібне хуліганство.

Відео інциденту (обережно – ненормативна лексика):

Дивіться також відео: Скалецька знову показала життя в обсервації у Нових Санжарах