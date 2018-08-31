Дуже налякана: побита актором зі "Сватів" жінка розповіла про свій стан

Побита цивільним чоловіком, київським актором зі "Сватів-6" В'ячеславом Кошелєвим Олена Савченко розповіла про свій стан після інциденту. Жінка зізналась, що є пригніченою та наляканою.

Про це повідомляє ТСН.

24 канал повідомляв, що у Києві актор В'ячеслав Кошелєв побив свою співмешканку і похвалився цим на своїй сторінці у Facebook. Постраждалою виявилась Олена Савченко, яка підтвердила факт свого побиття, тож тепер відкрито кримінальну справу.

Я зараз приймаю ліки. Фізичний стан нормальний. Я навіть ходжу на роботу. Психологічно я дуже пригнічена, налякана і приголомшена. Фізичні побої я зафіксувала. У мене є синці на обличчі. Ще є велика гематома на голові і в області скроні,

– розповіла постраждала.

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За словами жінки, вона отримує необхідну юридичну підтримку від народних депутатів і юристів.

"Психологи не допомагають, але є громада, жінки, які об’єднались, щоб боротися з цим злом. Ми у соціальних мережах спілкуємось. Також є підтримка народних депутатів, юристів, які весь час мене консультують про мої дії. Я відчуваю підтримку", – зазначила Савченко.



Так виглядала Савченко після побиття актором Кошелєвим