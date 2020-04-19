Дуже шкідливо для здоров'я: повітря в Києві знову найгірше у світі
Київ увечері 18 квітня третю добу поспіль стає лідером антирейтингу забруднення повітря. Киянам все ще радять залишатися вдома не лише через коронавірусний карантин, а й через іншу небезпеку – повітря, наповнене продуктами горіння від пожеж.
Світовий рейтинг міст за індексом QIAir поставив столицю України увечері 18 квітня на впевнене перше місце зі значним відривом як місто із найгіршим повітрям у світі. Причому трапилося це вже втретє поспіль.
До теми Забруднене повітря у Києві: чому ситуація погіршується вночі
Протягом дня й інші додатки та портали, які спеціалізуються на опрацюванні показників якості повітря, показували суттєве перевищення норми забруднення повітря в Києві. Причому часто до майже у 5 разів.
Станом на початок доби 19 квітня Київ має індекс 255 – цей рівень характеризується як "дуже шкідливий для здоров'я".
Станом на початок 19 квітня Київ – єдине місто у світі з показником "дуже шкідливого для здоров'я" повітря
Що цікаво, якість повітря в Києві погіршувалася рік до року:
- Наприклад, у 2017 році середньорічний показник був 9,8 – один із найкращих у світі.
- У 2018 році дещо зріс – до помірного показника у 13,8.
- У 2019 році так само показник залишався у межах помірного та становив 16,6.
З огляду на це поточні показники у понад 200 є дійсно значними.
Україна загалом за 2019 рік за рейтингом QIAir перебувала на 60 місці з 98 країн, у яких вимірюють забрудненість повітря. Найчистіше повітря у світі на Багамах та в Ісландії, найгірша ж ситуація в Бангладеш та Пакистані.
Забруднення повітря в Києві: передісторія
- У першій половині 16 квітня піщана буря піднялася на Київщині, у столиці погіршилася видимість. Ця буря роздмухала пожежу в районі Чорнобильської зони, яку доти вже майже були погасили.
- Ввечері 16 квітня дим від пожеж із Чорнобильської зони прийшов на Київ, у повітрі з’явилися продукти горіння.
- Саме тоді спеціалізовані сайти показали, що повітря у столиці стало найзабрудненішим у світі. Киянам порадили замкнутися вдома та не відчиняти вікна.
- Щодо причин забруднення: спершу говорили, що забруднення сталося через рух повітряних мас, які принесли дим з Чорнобильської зони, але згодом у ДСНС пояснили, що забруднене димом повітря прийшло з Житомирської області. Там також останнім часом часті лісові пожежі.
- До того ж, у МВС не виключають, що ситуація з пожежами біля Києва може бути результатом спланованої диверсії.
- Попри погану якість повітря, влада Києва переконує, що забруднення не є радіаційним.
Як діяти, коли навколо – забруднене повітря / Інфографіка 24 каналу
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