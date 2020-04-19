Дуже шкідливо для здоров'я: повітря в Києві знову найгірше у світі

Київ увечері 18 квітня третю добу поспіль стає лідером антирейтингу забруднення повітря. Киянам все ще радять залишатися вдома не лише через коронавірусний карантин, а й через іншу небезпеку – повітря, наповнене продуктами горіння від пожеж.

Світовий рейтинг міст за індексом QIAir поставив столицю України увечері 18 квітня на впевнене перше місце зі значним відривом як місто із найгіршим повітрям у світі. Причому трапилося це вже втретє поспіль.

До теми Забруднене повітря у Києві: чому ситуація погіршується вночі

Протягом дня й інші додатки та портали, які спеціалізуються на опрацюванні показників якості повітря, показували суттєве перевищення норми забруднення повітря в Києві. Причому часто до майже у 5 разів.

Станом на початок доби 19 квітня Київ має індекс 255 – цей рівень характеризується як "дуже шкідливий для здоров'я".



Станом на початок 19 квітня Київ – єдине місто у світі з показником "дуже шкідливого для здоров'я" повітря

Що цікаво, якість повітря в Києві погіршувалася рік до року:

Наприклад, у 2017 році середньорічний показник був 9,8 – один із найкращих у світі.

У 2018 році дещо зріс – до помірного показника у 13,8.

У 2019 році так само показник залишався у межах помірного та становив 16,6.

З огляду на це поточні показники у понад 200 є дійсно значними.

Україна загалом за 2019 рік за рейтингом QIAir перебувала на 60 місці з 98 країн, у яких вимірюють забрудненість повітря. Найчистіше повітря у світі на Багамах та в Ісландії, найгірша ж ситуація в Бангладеш та Пакистані.

Забруднення повітря в Києві: передісторія

У першій половині 16 квітня піщана буря піднялася на Київщині, у столиці погіршилася видимість. Ця буря роздмухала пожежу в районі Чорнобильської зони, яку доти вже майже були погасили.

Ввечері 16 квітня дим від пожеж із Чорнобильської зони прийшов на Київ,

прийшов на Київ, Саме тоді спеціалізовані сайти показали, що повітря у столиці стало найзабрудненішим у світі. Киянам порадили замкнутися вдома та не відчиняти вікна.

Щодо причин забруднення: спершу говорили, що забруднення сталося через рух повітряних мас, які принесли дим з Чорнобильської зони, але згодом у ДСНС пояснили, що забруднене димом повітря прийшло з Житомирської області. Там також останнім часом часті лісові пожежі.

До того ж, у МВС не виключають, що ситуація з пожежами біля Києва може бути результатом спланованої диверсії.

Попри погану якість повітря, влада Києва переконує, що забруднення не є радіаційним.



Як діяти, коли навколо – забруднене повітря / Інфографіка 24 каналу