Дуже зраділа, що на п’єдесталі буде дві українки, – чемпіонка Європи Прищепа

Українська бігунка Наталія Прищепа захистила титул чемпіонки Європи, і, за словами спортсменки, це дорогого коштує.

Після свого переможного забігу в Берліні українка поділилася враженнями від фіналу бігу на 800 м, в якому медаль завоювала ще й Ольга Ляхова, чому Наталя була не менше рада.

Читайте також: Чемпіонат Європи з легкої атлетики відклали через можливий вибух

Я дуже рада, що мій помаранчевий номерок чемпіонки Європи ще на два роки залишається зі мною. Одна справа, коли ти прийшов змагатися, за щось боротися. А інша – коли ти виходиш на старт з титулом. Мені пощастило, що я ще до старту зуміла заспокоїтися, і якось тверезо оцінювати ситуацію в забігу, обдумувати, що відбувається на дистанції. Я була дуже рада, що на п’єдесталі буде дві українки. Це круто, – прокоментувала Прищепа.

Нагадаємо, що збірна України виборола вже шість медалей на чемпіонаті Європи-2018 з легкої атлетики. Мар'ян Закальницький та Аліна Цвілій завоювали золото та срібло відповідно в спортивній ходьбі на 50 км, Сергій Никифоров виборов бронзу зі стрибків у довжину, Анна Рижкова виборола срібло у бігу на 400 метрів з бар'єрами і Наталія Прищепа разом з Ольгою Ляховою вибороли золото та бронзу відповідно з бігу на 800 метрів.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24