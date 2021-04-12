Два сценарії Путіна: чи почне Росія повномасштабну війну

Читать новость на русском
Блоги

Про висловлюваннях (погрози) Дмитра Козака на адресу України, які багатьох якщо не злякали, то сильно напружили. Що потрібно мати на увазі?

Джерело:

фейсбук Володимира Фесенка

Обострение на востоке: почему это не месть за Медведчука?

Даже в России, другие официальные лица (даже Патрушев) высказываются в этом контексте более сдержанно. О чем это говорит? О том, что Дмитрий Козак прикрывает свою задницу (извините за непарламентский сленг, но в данном случае он уместен). Полный провал в переговорном процессе по Донбассу – это его зона ответственности.

Читайте также Блокировка каналов Медведчука дает результаты: что ждет партию Кремля в Украине

Они же в Кремле думали, что обыграют этого "слабака" Зеленского в два счета. Не получилось. Президент Зеленский неожиданно оказался неуступчивым и более крепким орешком, чем предполагали в Кремле. После этого и началась истерика в Кремле и военный напряг на Донбассе. Поэтому дело не только в обидах Путина за Медведчука (этот фактор хотя и присутствует, но его сильно преувеличивают), но еще и в эмоциях, и в интересах Козака.

Цель – напугать

Что касается военной концентрации россиян возле наших границ на востоке и в Крыму. Здесь работает интересный и известный психологический феномен. Сами кремлевские пропагандисты придумали страшилку о якобы готовящемся наступлении украинских войск на Донбассе. И сами в нее поверили. Либо решили усилить эту пропагандистскую туфту видеокартинкой. Но по Украине такой картинки не было (и не могло быть). Поэтому решили показать своих, включая танки, бронетехнику и песни "Любэ" на украинских границах. И сильно напугали этим Европу (мне кажется, что гораздо сильнее, чем нас).

Будут или не будут россияне наступать на нас под российским флагом?

С точки зрения рациональных интересов Путина, который пять лет выстраивал специфический "диалог" с Западом, играл на противоречиях между американцами и европейцами, и внутри ЕС, строил "Северные потоки", это означает все свои "наработки" спустить в унитаз, да еще получить новые санкции против России.

Поэтому попугать можно, но лучше не идти на провоцирование нового кризиса на Донбассе и в отношениях с Украиной.

Однако, как показал 2014 год, не всегда россияне действуют рационально. Неадекватная оценка ситуации в Украине (а это для Кремля и московских "аналитиков" очень характерно) могут и подтолкнуть к военной авантюре. Мол, политически изменить ситуацию в Украине не удалось, изменим ее военным путем. Более мягкий вариант этого сценария – вторжение, но под флагом сепаратистов (как в 2014 г. и в начале 2015 г.), чтобы навязать новое мирное соглашение (условный "Минск-3") в интересах России. Думаю, что та ситуация не повторится (боеспособность украинских войск выше, чем в 2014-2015 гг.), но иллюзии о блицкриге в Украине в Москве могут присутствовать.

Рекомендуем! Сколько батальонов у Путина? Анализ российских сил, стратегия врага и преимущества Украины

Вот такая дилемма, которую Кремль сам создал для себя. Либо попугать Запад и Украину, но войну не начинать, либо военная авантюра с рисками нового системного кризиса в отношениях с Западом и Украиной (новые санкции против России и новая "Холодная война").

Первый сценарий представляется гораздо более вероятным, чем второй. Но риски военной авантюры России против Украины, к сожалению, также есть, и их надо учитывать.