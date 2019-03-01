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      Два брати б'ються, а третій має розборонити, – Лукашенко хоче зупинити війну в Україні

      846 Читать новость на русском
      Два брати б’ються, а третій має розборонити, – Лукашенко хоче зупинити війну в Україні
      Два брати б’ються, а третій має розборонити, – Лукашенко хоче зупинити війну в Україні / news.tut.by

      Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив думку, що Білорусь є хорошим майданчиком для врегулювання конфлікту в Україні. Щодо приналежності Криму, то Лукашенко чіткої відповіді не дав.

      Олександр Лукашенко на прес-конференції заявив, що в Україні біда і "треба вирішувати цю проблему", пише "Белта".

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      Лукашенко додав, що Росії не потрібно спокушатися, що "ми (Росія – ред. 24 канал) великі, ми перемогли".

      Не дай Бог розмістять американці ракети середньої і малої дальності, то буде непереливки. Тому цю проблему треба вирішувати,
      – переконаний Олександр Лукашенко.

      Він додав, що є багато змішаних шлюбів між білорусами, росіянами та українцями, а також, що громадяни усіх 3 країн – це один слов'янський народ.

      Ну, два брата б'ються – що повинен робити третій? Звичайно ж, якось спробувати розборонити, наскільки це можливо. Я вважаю, що нам пора бути розумнішими,
      – наголосив Лукашенко.

      Журналісти запитали у Олександра Лукашенка про приналежність Криму. Однак, президент Білорусі чіткої відповіді не дав.

      Що зміниться після того, як я зараз в прямому ефірі заявлю, що Крим наш чи Крим російський. Що зміниться? Нічого – пошумлять, у Росії цю новину дадуть ввечері, а вранці уже забудуть,
      – сказав Олександр Лукашенко.

      Все ж, президент Білорусі нагадав, що у 1994 році він підписував Будапештський меморандум, і Крим в його присутності був визнаний офіційною територією України.

      До слова, Білорусь та Росія подумають про спільну відповідь на можливу появу у Європі або Україні ядерних ракет США середньої і меншої дальності.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Війна Новини політики Олександр Лукашенко Новини Білорусі
      Джерело: 24 Канал
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