Два брати б’ються, а третій має розборонити, – Лукашенко хоче зупинити війну в Україні

Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив думку, що Білорусь є хорошим майданчиком для врегулювання конфлікту в Україні. Щодо приналежності Криму, то Лукашенко чіткої відповіді не дав.

Олександр Лукашенко на прес-конференції заявив, що в Україні біда і "треба вирішувати цю проблему", пише "Белта".

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Лукашенко додав, що Росії не потрібно спокушатися, що "ми (Росія – ред. 24 канал) великі, ми перемогли".

Не дай Бог розмістять американці ракети середньої і малої дальності, то буде непереливки. Тому цю проблему треба вирішувати,

– переконаний Олександр Лукашенко.

Він додав, що є багато змішаних шлюбів між білорусами, росіянами та українцями, а також, що громадяни усіх 3 країн – це один слов'янський народ.

Ну, два брата б'ються – що повинен робити третій? Звичайно ж, якось спробувати розборонити, наскільки це можливо. Я вважаю, що нам пора бути розумнішими,

– наголосив Лукашенко.

Журналісти запитали у Олександра Лукашенка про приналежність Криму. Однак, президент Білорусі чіткої відповіді не дав.

Що зміниться після того, як я зараз в прямому ефірі заявлю, що Крим наш чи Крим російський. Що зміниться? Нічого – пошумлять, у Росії цю новину дадуть ввечері, а вранці уже забудуть,

– сказав Олександр Лукашенко.

Все ж, президент Білорусі нагадав, що у 1994 році він підписував Будапештський меморандум, і Крим в його присутності був визнаний офіційною територією України.

До слова, Білорусь та Росія подумають про спільну відповідь на можливу появу у Європі або Україні ядерних ракет США середньої і меншої дальності.