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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Два футболісти з України гратимуть за окупантів Криму

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Олексій Курілов
Олексій Курілов

Українські футболісти Олексій Курілов і Ілля Глушицький відтепер виступатимуть у чемпіонаті Криму у складі місцевих команд. Обидвоє раніше грали за низку відомих команд першості України.

Відповідна інформаційна з’явилася на офіційному сайті так званого «Кримського футбольного союзу».

Зокрема, окупанти повідомляють, що Курілова було заявлено 23 серпня як захисника команди «Кизилташ", що представляє Бахчисарай. Додамо, що раніше він захищав кольори таких команд УПЛ, як харківський «Металіст», полтавська «Ворскла», луганська «Зоря», запорізький «Металург» і сімферопольска «Таврія».

Щодо Глушицького, то колишній гравець донецького «Олімпіка», ужгородської «Говерли» та харківського «Геліоса» став захисником керченського «Океану». Заявлено його було також 23 серпня.

Теги: Новини України
Джерело: 24 канал
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