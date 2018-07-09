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Два футбольні клуби знялися з чемпіонату України

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ФК "Скала" Стрий
ФК "Скала" Стрий

"Фенікс" (екс-"Сталь") надіслав лист в ПФЛ про зняття з Першої ліги. Також про припинення виступів повідомила і "Скала" Стрий.

В неділю, 8 липня, колишній прес-аташе "Сталі" Олександр Горбачов написав у Facebook, що власник клубу Вардан Ісраелян повідомив гравців про розпуск команди через банкрутство. Наразі ж відомо, що клуб через відсутність належного фінансування знявся з турніру, пише SportArena.

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Про рішення "Скали" припинити виступи у Другій лізі і залишити тільки футбольну школу стало відомо ще в середині червня. Ситуація з іншими учасниками турнірів також залишається не до кінця визначеною.

В свою чергу, участь "Нафтовика-Укрнафти" в Першій лізі замість ФК "Полтава" і раніше під великим питанням. Керівництво клубу хоче зберегти клуб і навіть надіслало лист в ПФЛ з підтвердженням участі в чемпіонаті.

Краще складається ситуація у "Геліоса" і "Черкаського Дніпра". Харків'яни ведуть переговори з потенційним власником клубу в особі Кобри і вже у вівторок, 10 липня, питання про перейменування та існування команди може зважитися успішно. "Черкаський Дніпро" готується до нового сезону, награючи склад через спаринги.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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