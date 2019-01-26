Два голи не врятували "Динамо" від поразки у товариському матчі: відео

В останньому спарингу на першому іспанському зимовому зборі футболісти київського "Динамо" програли "Спарті" з Праги.

Динамо – Спарта 2:3

Голи: Циганков, 47, Алібеков, 64 – Тетте, 17, Станчу, 45+1, Гложек, 81

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У першому таймі кияни не змогли забити у ворота суперника, а ось празький клуб відзначився у воротах "Динамо" двічі.

Кияни прийшли в себе на початку другої половини зустрічі після гола Віктора Циганкова в перші хвилини тайму.



На 64-й хвилині Ахмед Алібеков вийшов у центр захисту, підключився в атаку і зрівняв рахунок шаленим дальнім ударом.



Однак останнє слово залишилося за пражанам. Гложек на 81-й хвилині після прострілу з флангу встановив остаточний рахунок – 2:3.

24 канал писав, що форвард "Динамо" Артем Бесєдін вилетів до кінця сезону і, найімовірніше, не братиме участі в нинішньому розіграші УПЛ.

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