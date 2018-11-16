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      Два італійські топ-клуби цікавляться Циганковим, – скаут "Кальярі"

      59 Читать новость на русском
      Віктор Циганков
      Віктор Циганков

      Півзахисник "Динамо" Віктор Циганков може продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.

      Скаут "Кальярі" Алекс Великих поділився думкою про 21-річного вінгера збірної України з футболу Віктора Циганкова.

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      Все знову-таки залежить від ціни. Я не можу розкривати багато деталей, тому що це не коректно з моєї сторони. 20 млн – це гранична ціна, за яку цей футболіст був би цікавий. Вище 20 млн для італійських клубів навряд чи можливо. Наскільки я знаю, зараз два італійські клуби розглядають можливість зробити пропозицію,
      – цитує Алекса Великих "ua-football".

      Циганков став регулярно залучатися до основи "Динамо" з серпня 2016 року. З тих пір українець у всіх турнірах відіграв 92 матчі, забивши 29 голів і віддавши 27 результативних передач.

      Зазначимо, що у поточному сезоні Циганков провів за "Динамо" 23 матчі у всіх турнірах, де забив 7 м'ячів і віддав 7 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 8 мільйонів євро.

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      Теги: Спорт Футбол Динамо
      Джерело: 24 Канал
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