Два італійські топ-клуби цікавляться Циганковим, – скаут "Кальярі"

Півзахисник "Динамо" Віктор Циганков може продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.

Скаут "Кальярі" Алекс Великих поділився думкою про 21-річного вінгера збірної України з футболу Віктора Циганкова.

Читайте також: Троє українців увійшли в топ-100 найкращих гравців Ліги Європи

Все знову-таки залежить від ціни. Я не можу розкривати багато деталей, тому що це не коректно з моєї сторони. 20 млн – це гранична ціна, за яку цей футболіст був би цікавий. Вище 20 млн для італійських клубів навряд чи можливо. Наскільки я знаю, зараз два італійські клуби розглядають можливість зробити пропозицію,

– цитує Алекса Великих "ua-football".

Циганков став регулярно залучатися до основи "Динамо" з серпня 2016 року. З тих пір українець у всіх турнірах відіграв 92 матчі, забивши 29 голів і віддавши 27 результативних передач.

Зазначимо, що у поточному сезоні Циганков провів за "Динамо" 23 матчі у всіх турнірах, де забив 7 м'ячів і віддав 7 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 8 мільйонів євро.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24