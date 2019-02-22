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      Два мільйони гривень збитків щомісяця: воєнізована охорона УЗ не справляється з обов'язками

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      Залізничні вантажні перевезення
      Залізничні вантажні перевезення / vcrti.com.ua

      Воєнізована охорона "Укрзалізниці" не справляється зі своїми обов'язками з нагляду за вантажами, через що близько 2 млн грн в місяць становить сума збитку від крадіжок на УЗ.

      Про це повідомив в блозі на OBOZREVATEL глава Асоціації власників вагонів Олександр Криворучко. За його даними, 90% таких втрат виникають якраз в процесі перевезення. Фактичні ж втрати власників вагонів, відправників і одержувачів вантажів навіть не піддаються обчисленню, відзначає він.

      "Промисловці, аграрії та інші вантажовідправники констатують: крадуть все: вугілля, металопрокат, руду, добрива, зернові, паливо і мастильні матеріали. Крім того все, що можна витягти і продати. Крім того зловмисники масово і безжально розукомплектовують вагони: знімають деталі гальмівної системи, через що вагони стають негальмівними, не можуть використовуватися для перевезень і потребують ремонту. В результаті власники рухомого складу несуть величезні збитки. Статистика шокує: за даними Українського логістичного Альянсу щодня на залізницях розкрадається 150-170 вагонів(!). Таке розкрадання, зокрема, може спричинити техногенну катастрофу", – пояснив Криворучко.

      За його словами, злодійство вантажів і розобладнання вагонів поставлено на потік – цим займаються організовані і добре оснащені групи, в складі яких діють колишні співробітники УЗ і криміналітет.

      "Нормативними документами УЗ визначено порядок здачі під охорону і зняття з охорони вантажів: вантаж пломбується, і якщо після прибуття пломба ціла – претензії до охорони не приймаються. Спроби довести недостачу вантажу приречені на провал. Таким чином ВОХР охороняє не тягар, а цілісність пломби. насправді факти розкрадання ряду вантажів, які перевозяться під наглядом охорони в спеціалізованих вагонах, закритих і опломбованих, виявляються вже після того, як вантаж прибуває до одержувача. При цьому пломба ціла, а кількість вантажу серйозно зменшилася. Зрозуміло, в таких випадках УЗ претензій вже не приймає і збитки не відшкодовує", – пояснив Криворучко.

      Він підкреслив, що безліч випадків крадіжок відбувається на тих станціях, де діють пости ВОХР.

      Бувають випадки, коли вантажі, супроводжувані (нібито) ВОХР, розкрадаються. Тому, що формально вантажі супроводжуються охороною, і за цю послугу навіть береться плата, але на ділі у підрозділів ВОХР чомусь відсутній особовий склад,
      – пише глава Асоціації.

      На думку учасників ринку, численні факти злодійства показують, що ВОХР, покликана забезпечувати збереження цілої низки вантажів, не справляється з поставленим завданням. Криворучко вважає, що раціональною альтернативою є приватні охоронні структури.

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      Теги: Гроші Укрзалізниця
      Джерело: 24 Канал
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