Два Місяці 2018: що це за явище і що насправді можна побачити на небі 27 червня

Два Місяці 2018 – про це астрономічне явище, яке начебто можна побачити 27 червня, шириться дуже багато інформації. Не завжди коректної та правдивої, бо фізично ніхто не може побачити два "Місяці". Що відбудеться 27 червня та чому створюється ілюзія – далі в матеріалі.

Чи можна побачити другий Місяць? У Землі всього один супутник і навіть при найсильнішому заломлення світла від Сонця – побачити два Місяці нереально. Не варто очікувати таких явищ ні 27 червня, ні в будь-який інший день.

Читайте також: Перше сонячне затемнення 2018 року: дивовижні фото

То чому ж з'явилось поняття "Два Місяці"? 27 червня 2018 українці зможуть побачити рідкісне місячне затемнення, коли повний Місяць пройде через тінь Землі. Астрономи очікують, що повне затемнення триватиме протягом 1 години 43 хвилини, а часткове затемнення – до і після повної фази затемнення – триватиме 3 години і 55 хвилин. За останні сто років, це буде найтривалішим місячним затемненням.

В східних регіонах України затемнення буде видно краще, ніж на решті території країни. Орієнтовно затемнення можна буде спостерігати близько 22:00 години по Києву.

До середини місячного затемнення, обіцяють астрономи, зовсім поруч з Місяцем сяятиме яскравий Марс, який за 15 годин до цього подолає точку протистояння. У тому випадку, якщо затемнення буде дуже темним, то відшукати супутник Землі на небі допоможе Марс, який в цю ніч буде світити яскравіше всіх зірок на небі, а прямо над ним розташується Місяць.



Побачити "два Місяці" – нереально

Читайте також: Гучне відкриття NASA: з’явились нові докази, що свідчать про існування життя на Марсі

Близько 23:21 27 червня Марс і Місяць будуть перебувати дуже близько один від одного. Відстань між ними складе всього шість градусів. В результаті обидва світила матимуть червонуватий відтінок.

Побачити це явище можна буде й неозброєним оком. Можливо, якщо включити фантазію, Марс дійсно буде нагадувати другий Місяць. Міф про це явище періодично поширюється в пресі з 2003 року, але головне пам'ятати – що двох Місяців не буває. Ви можете 27 червня побачити рідкісне і тривале місячне затемнення і Марс (він буде яскравішим), але не більше.