19:37
27 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
28°C 15°C
  • четвер
    28°C 19°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
  • субота
    19°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Океан кайфу. "Мильна бульбашка лопнула"
Вєсті Кремля
22:46, 26 червня
Вєсті.UA. Нове ремесло Луценка. Багамський пісок Кличка
Вєсті.UA
21:12, 26 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, сьогодні
Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Два Місяці 2018: що це за явище і що насправді можна побачити на небі 27 червня

576 Читать новость на русском
Два Місяці 2018: що можна побачити 27 червня 2018 в Україні
Два Місяці 2018: що можна побачити 27 червня 2018 в Україні / hyser

Два Місяці 2018 – про це астрономічне явище, яке начебто можна побачити 27 червня, шириться дуже багато інформації. Не завжди коректної та правдивої, бо фізично ніхто не може побачити два "Місяці". Що відбудеться 27 червня та чому створюється ілюзія – далі в матеріалі.

Чи можна побачити другий Місяць? У Землі всього один супутник і навіть при найсильнішому заломлення світла від Сонця – побачити два Місяці нереально. Не варто очікувати таких явищ ні 27 червня, ні в будь-який інший день.

Читайте також: Перше сонячне затемнення 2018 року: дивовижні фото

То чому ж з'явилось поняття "Два Місяці"? 27 червня 2018 українці зможуть побачити рідкісне місячне затемнення, коли повний Місяць пройде через тінь Землі. Астрономи очікують, що повне затемнення триватиме протягом 1 години 43 хвилини, а часткове затемнення – до і після повної фази затемнення – триватиме 3 години і 55 хвилин. За останні сто років, це буде найтривалішим місячним затемненням.

В східних регіонах України затемнення буде видно краще, ніж на решті території країни. Орієнтовно затемнення можна буде спостерігати близько 22:00 години по Києву.

До середини місячного затемнення, обіцяють астрономи, зовсім поруч з Місяцем сяятиме яскравий Марс, який за 15 годин до цього подолає точку протистояння. У тому випадку, якщо затемнення буде дуже темним, то відшукати супутник Землі на небі допоможе Марс, який в цю ніч буде світити яскравіше всіх зірок на небі, а прямо над ним розташується Місяць.

Два Місяці 2018: що можна побачити 27 червня 2018
Побачити "два Місяці" – нереально 

Читайте також: Гучне відкриття NASA: з’явились нові докази, що свідчать про існування життя на Марсі

Близько 23:21 27 червня Марс і Місяць будуть перебувати дуже близько один від одного. Відстань між ними складе всього шість градусів. В результаті обидва світила матимуть червонуватий відтінок.

Побачити це явище можна буде й неозброєним оком. Можливо, якщо включити фантазію, Марс дійсно буде нагадувати другий Місяць. Міф про це явище періодично поширюється в пресі з 2003 року, але головне пам'ятати – що двох Місяців не буває. Ви можете 27 червня побачити рідкісне і тривале місячне затемнення і Марс (він буде яскравішим), але не більше.

Теги: LifeStyle Новини України Місяць Космос
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому напади на ромів продовжаться та до чого тут Росія
сьогодні, 19:00 Чому напади на ромів продовжаться та до чого тут Росія
Олексій Чибісов 966
Порошенко "включив окуня": які наслідки для України буде мати призначення нового аудитора НАБУ
сьогодні, 18:00 Порошенко "включив окуня": які наслідки для України буде мати призначення нового аудитора НАБУ
Віталій Шабунін 317
На какие страны Восточного партнерства равняться Украине и стоит ли?
сьогодні, 16:58 На какие страны Восточного партнерства равняться Украине и стоит ли?
Андрій Доценко 246
Чому корупційна система дала збій
сьогодні, 16:00 Чому корупційна система дала збій
Віталій Шабунін 576
Кремль играет на разных полях: как Украине сберечь территориальную целостность?
сьогодні, 15:01 Кремль играет на разных полях: как Украине сберечь территориальную целостность?
Семен Кабакаєв 840
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук