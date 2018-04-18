Два народні депутати побилися після ефіру на одному з каналів: фото та відео

Двоє причетних до "Радикальної партії" народних депутатів – Сергій Мельничук та Дмитро Лінько – після участі в ефірі одного з телеканалів вирішили суперечку за допомогою кулаків.

Під час ефіру Сергій Мельничук, якого свого часу виключили з фракції "Радикальної партії", розповів про те, що "радикали" зробили копію його депутатської картки, якою голосували за час його відсутності. У відповідь Лінько назвав Мельничука "тушкою, яка продалася". Мельничук хотів розібратися з супротивником, але під час ефіру їм не дали цього зробити.

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Мельничук хотів побити Лінька в прямому ефірі

Зате отримав по обличчю Лінько вже після ефіру. Йому розбили ніс. Великої бійки не допустили охоронці. А медики одразу ж надали допомогу.

Відео сутички Мельничука та Лінька

Медики надають допомогу депутатові Лінько

При цьому згодом вже сам Лінько проривався до Мельничука.

Відео коментар Лінька щодо бійки з Мельничуком

Варто зазначити, що останній раз бійка між народними депутатами відбулася у березні 2018 року. Тоді нардеп Антон Геращенко поділився відео, на якому Вадим Івченко та Олексій Гончаренко влаштували серйозну бійку у ефірі студії "5 каналу".