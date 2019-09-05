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      Два проплачені мітинги "за" і "проти" каналів Медведчука проходять у Києві: фото, відео

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      Проплачені мітинги щодо Медведчука у Києві
      Проплачені мітинги щодо Медведчука у Києві / Фото 24 Каналу

      У Києві біля Нацради з питань радіо і телебачення вранці 5 вересня розпочалися два проплачені мітинги щодо каналів проросійського політика Віктора Медведчука. На одному люди з плакатами протестують проти контролю кумом Путіна українських ЗМІ, на іншому – навпаки виступають на його підтримку.

      На протест під Нацраду вийшли люди, які виступають проти телеканалів "112 Україна" та "NewsOne" та їх контролю Медведчуком.

      Важливо: Як розвиватиметься ситуація навколо Медведчука і підконтрольних йому ЗМІ

      Вони тримають у руках плакати з написами "Путін+вата=NewsOne", "Російські макарони для росіян", "приберіть свої брудні руки від нашої країни" тощо.


      Мітинг проти каналів Медведчука у Києві

       

      На другий мітинг, що триває одразу навпроти Нацради біля метро "Хрещатик", помалу сходяться люди, які виступають на підтримку ЗМІ Медведчука. Вони критикують регулятор, вимагають його реформувати та навіть називають "загрозою незалежним ЗМІ".


       

      Що цікаво, одна з жінок тримає у руках і звіряє список з прізвищами та номерами людей, які приходять на "протест".


      Список проплачених мітингувальників "за" канали Медведчука

      Серед так званих протестувальників стоять як діти шкільного віку, так і пенсіонери.

      Люди збираються на підтримку Медведчука під Нацрадою у Києві: відео

       

      Проплачений мітинг на підтримку Медведчука у Києві: відео

       

      Які ЗМІ контролює Медведчук? Проросійський політик та кум Путіна Віктор Медведчук де-юре не володіє жодним медіахолдингом. Проте де-факто під його контролем перебувають три інформаційні телеканали: NewsOne, "112 Україна" і ZIK. Ними за документами володіє нардеп від "ОПЗЖ" та права рука Медведчука Тарас Козак.

      Які ЗМІ в Україні контролюють олігархи
      Які ЗМІ в Україні контролюють олігархи / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
      сьогодні
      12757
      Теги: Новини України Новини політики Медіа Новини Києва Протести ЗМІ Віктор Медведчук
      Джерело: 24 канал
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