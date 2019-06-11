Два роки безвізу: скільки українців отримали біометричні паспорти, а скільки – скористалися ними

Безвізовий режим України з країнами Шенгенської зони діє рівно два роки – з 11 червня 2017 року. Протягом цього часу майже 9 мільйонів українських громадян отримали біометричні закордонні паспорти. Але скористалися ними для перетину державного кордону лише третина.

15 мільйонів українців отримали біометрику

Кількість українців, які отримують закордонні біометричні паспорти, постійно зростає. Такий висновок можна зробити з аналізу статистики, опублікованої на сайті Державної міграційної служби.

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Протягом двох років дії безвізу – з 11 червня 2017 року і до 11 червня 2019 року – 9 мільйонів українців отримали біометричний закордонний паспорт. Якщо ж ураховувати весь час, за котрий українцям доступна можливість оформлення такого документу (з січня 2015) – то біометрику отримали аж 15 мільйонів громадян України.

Скільки біометричних паспортів видавали щороку? • 2014: закордонні паспорти старого зразка отримали 1 мільйон 700 тисяч громадян.



• 2015: загалом закордонні паспорти отримали 1 мільйон 856 тисяч українців, з них біометричних – майже 750 тисяч.



• 2016: 2 мільйони 300 тисяч осіб вже отримали біометричні паспорти.



• 2017: Приблизно 3 мільйони – з біометрикою.



• 2018: перший повністю безвізовий рік, видано рекордну кількість закордонних паспортів – понад 5 мільйонів.



• 2019: Є дані лише за перший квартал – біометрику отримали трохи менше ніж мільйон людей.



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43 мільйони разів українці перетинали кордон з ЄС

Статистика свідчить, що за два роки існування безвізом скористалися майже 3 мільйони українців. Зокрема, у 2017 таких було 560 тисяч, а от у 2018 – аж 2 мільйони 350 тисяч. А загалом громадяни України 42 мільйони 600 тисяч разів мандрували до ЄС протягом часу дії безвізового режиму.

Які ще відомі цікаві факти про безвіз? ► З 11 червня 2017 року 9 мільйонів 200 тисяч громадян України перетнули кордон України за біометричними паспортами (враховуються подорожі до усіх країн світу).



► З трьох мільйонів людей, які скористалися безвізом з ЄС, мільйон перетнули кордон літаком, а 500 тисяч – морським транспортом.



► Найбільш популярною країною була Польща: мільйон українців вперше перетинали кордон з ЄС, мандруючи саме туди. Угорщина, Румунія та Словаччина "конкурують" за другу сходинку.



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11 травня 2017 року Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про скасування віз для короткострокових поїздок для громадян України. Рівно за місяць, 11 червня, безвіз запрацював. Однак, щоб ним скористатися – потрібно мати біометричний закордонний паспорт.



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– у матеріалі 24 каналу.