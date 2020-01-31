Два роки у стінах торгового центру: дивовижний порятунок кота у Південній Кореї – відео

Два роки кіт просидів у стінах торгового центру у Південній Кореї. Померти від голоду йому не дав доброзичливець, який приносив їжу та воду і запихав їх у шпарину.

Чоловік, який часто навідувався до цього торгового центру, чув у стіні дивні звуки і запідозрив: там по неволі мешкає якась тваринка. Ось яка – він не знав, втім, вирішив допомогти. Про це пише Daily Mail.

Дивіться також: В інстаграмі з’явилася кішка, яка дуже нагадує відому Grumpy Cat: фото

Чоловік піклувався про тварину, приносив їжу та воду. Він щодня відкручував панелі, щоб нагодувати пухнастика. Втім, витягнути її через маленьку шпарку не мав змоги.



Врятований котик/ скріншот із відео

Врешті-решт рятувальники вирішили спробувати витягнути кота з неволі. На місце прибули також ветеринари. Експерти довго намагалися зрозуміти, де перебуває тварина та врешті зробили дірку у стелі, аби дістати кота.

Пухнастик відразу висунув голову зі стелі, однак людей спочатку боявся. Ймовірно, за 2 роки він відвик від них. Кота передали ветеринарам, аби підлікувати, а згодом передали у руки чоловіка, що його підгодовував та врятував від голодної смерті.

Дивовижний порятунок кота: відео