06:49
31 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАЇНІ ГРИП В УКРАЇНІ ПАРЄ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Воскресіння" Верховного правителя. Приємний сюрприз для Путіна
      Вєсті Кремля
      22:16, 30 січня
      Вєсті.UA: Епічний бій за крісло мера Києва. Мушкетер Дубінський
      Вєсті.UA
      20:57, 30 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини світу
      КОРОНАВІРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАЇНІ ГРИП В УКРАЇНІ ПАРЄ

      Два роки у стінах торгового центру: дивовижний порятунок кота у Південній Кореї – відео

      12 Читать новость на русском
      Врятований котик / скріншот із відео

      Два роки кіт просидів у стінах торгового центру у Південній Кореї. Померти від голоду йому не дав доброзичливець, який приносив їжу та воду і запихав їх у шпарину.

      Чоловік, який часто навідувався до цього торгового центру, чув у стіні дивні звуки і запідозрив: там по неволі мешкає якась тваринка. Ось яка – він не знав, втім, вирішив допомогти. Про це пише Daily Mail.

      Дивіться також: В інстаграмі з’явилася кішка, яка дуже нагадує відому Grumpy Cat: фото

      Чоловік піклувався про тварину, приносив їжу та воду. Він щодня відкручував панелі, щоб нагодувати пухнастика. Втім, витягнути її через маленьку шпарку не мав змоги.


      Врятований котик/ скріншот із відео

      Врешті-решт рятувальники вирішили спробувати витягнути кота з неволі. На місце прибули також ветеринари. Експерти довго намагалися зрозуміти, де перебуває тварина та врешті зробили дірку у стелі, аби дістати кота.

      Пухнастик відразу висунув голову зі стелі, однак людей спочатку боявся. Ймовірно, за 2 роки він відвик від них. Кота передали ветеринарам, аби підлікувати, а згодом передали у руки чоловіка, що його підгодовував та врятував від голодної смерті.

      Дивовижний порятунок кота: відео

       

      "Чиновниці" в дорогих шубах дарували ветеранам хліб: мережу обурив цинізм окупантів у Криму
      сьогодні
      826
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Світ тварин Південна Корея
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 06:10 Зустріч Помпео і Зеленського: про що говоритимуть і чому це важливо для України
      Богдан Мірошниченко 1701
      сьогодні , 01:30 Як Аваков знищує своїх ворогів: резонансні деталі
      Віталій Шабунін 1178
      28 січня , 10:58 Хто такі Bob Moses та чому їх концерт не варто пропускати: 7 лютого, Bel etage
      156
      22 січня , 17:30 Як стабільно заробляти на покері і не прогоріти. Банкрол-менеджмент
      265
      30 січня , 22:28 Драматичне звільнення ізраїльтянки з російської в’язниці: яку ціну заплатив Нетаньягу
      Анатолій Максимов 4296
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук