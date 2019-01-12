Два скандалісти "Динамо" могли перейти в московський клуб

Московський "Локомотив" влітку 2017 року розглядав можливість підписати двох гравців київського "Динамо". Москвичів цікавив захисник Євген Хачеріді, який вже не виступає за "Динамо" та півзахисник Денис Гармаш.

Тодішній радник президента клубу Лев Гоберман показав фотографію шорт-листа "Локомотива" на те трансферне вікно, інформує Sports.ru.

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У списку видно двох футболістів "Динамо" – захисника Євгена Хачеріді й хавбека Дениса Гармаша. Також в шорт-листі був тоді ще хавбек "Шахтаря" Георгій Арабідзе, який зараз виступає за "Насьональ".



Фото: sports.ru

"Це трансферний шорт-лист моїм почерком у переговорці "Локомотива". План був такий: Панченко та Штоффельсхаус (обидва – спортивні директори "Локомотива" – Спорт24) називають футболістів, ми їх обговорюємо. Якщо людина пропонує когось, а троє говорять "ні", то ми пишемо "no" й навіть не пропонуємо футболіста Сьоміну (Юрію, – тренер "Локомотива", – Спорт24)", – сказав Гоберман.

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