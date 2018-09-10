Два українські клуби можуть дискваліфікувати за договірні матчі

Два українські клуби Першої ліги можуть бути зняти зі змагань і позбавити професійного статусу.

"Суми" та "Миколаїв" через участь у договірних матчах можуть не дограти нинішній чемпіонат. Про це заявив ведучий Костянтин Андріюк в ефірі програми "ТаТоТаке".

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За інформацією журналіста, Нацполіція України має всю доказову базу, передасть її в комітет з етики та чесної гри з подальшим розглядом в КДК ФФУ. Окрім того, 40% українських арбітрів, яких на початку серпня поліція викликала на допит у справі про договірні матчі, повернуться до своєї роботи. Відносно решти 60% триватимуть слідчі дії.

Зазначається, що у найближчі тижні Нацполіція опублікує нове відео про договірні матчі, тривалість якого складе близько 20 хвилин.

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