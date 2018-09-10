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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Два українські клуби можуть дискваліфікувати за договірні матчі

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ФК "Суми" та "Миколаїв" можуть дискваліфікувати за договірні матчі
ФК "Суми" та "Миколаїв" можуть дискваліфікувати за договірні матчі

Два українські клуби Першої ліги можуть бути зняти зі змагань і позбавити професійного статусу.

"Суми" та "Миколаїв" через участь у договірних матчах можуть не дограти нинішній чемпіонат. Про це заявив ведучий Костянтин Андріюк в ефірі програми "ТаТоТаке".

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За інформацією журналіста, Нацполіція України має всю доказову базу, передасть її в комітет з етики та чесної гри з подальшим розглядом в КДК ФФУ. Окрім того, 40% українських арбітрів, яких на початку серпня поліція викликала на допит у справі про договірні матчі, повернуться до своєї роботи. Відносно решти 60% триватимуть слідчі дії.

Зазначається, що у найближчі тижні Нацполіція опублікує нове відео про договірні матчі, тривалість якого складе близько 20 хвилин.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Спорт Футбол Скандал з договірними матчами в Україні
Джерело: 24 Канал
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