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Семен Кабакаєв

Две стороны медали: противно смотреть на "борьбу" с коррупцией в Украине

1986
Коррупция в Украине
Коррупция в Украине / Politeka

Как вы достали. Смотрю очередное ток-шоу страны. Темы номер один: коррупция, декларация ГО и тотальное непонимание ситуации. Вот моя точка зрения.

Я всех спикеров знаю лично. Большинство антикоррупционных ГО берут не только гранты, а и деньги от конкурентов, тех или иных олигархов, за материалы, в которых гасят конкурентов. Политики создают иллюзию борьбы и за голосование берут деньги. Центры исследования создают статистику на заказ от той или иной политической партии.

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Да я же не против борьбы с коррупцией. Я за! Но зная две стороны медали, мне противно. Противно, что люди не хотят строить страну, а хотят зарабатывать деньги.

Их мотивация очень проста. Нужно же карьеру построить, дом построить, детей воспитать. Так скажите, а чем вы отличаетесь от времен Януковича? Тем, что гранты берете от США? Тем, что уровень доверия у общества нормальный?

Противно.

Противно от того, что многие пожертвовали своей жизнью и продолжают это делать ради того, чтобы вы набивали себе рейтинг и место во власти.

Лично у меня играет личная обида. Они небыли под обстрелом ГРАДа или 152мм гаубицы. Они не знают, как быть на волосок от смерти.

Но они все знают.

Знают, что нужно устроить свою жопу удобнее, как жить людям, как и что рассказать с экрана ТВ, чтобы набить себе баллы.

Противно это все.

Я думаю, что люди на Майдан выходили не ради таких уродов. Я думаю, что мы все шли в 2014 году воевать не ради таких речей и упырей на эфирах.

Я верю, что мы сможем все изменить, но только тогда, когда у нас перестанут принимать популистов, как должное, и начнут верить реальным поступкам.

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Автор: Семен Кабакаєв
Теги: Новини України Новини політики Публікації Корупція
Джерело: Facebook Semen Kabakaev
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