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Двейн Джонсон зачарував знімками з новонародженою донькою

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Двейн Джонсон втретє став батьком
Двейн Джонсон втретє став батьком / Фото із соцмереж

Голлівудський актор Двейн Джонсон насолоджується батьківством. Знаменитість опублікував чарівне відео, на якому говорить з новонародженою донечкою.

Як відомо, 17 квітня Двейн Джонсон втретє став батьком. Його громадянська дружина Лорен Хашіан народила дівчинку, яку назвали Тіаною Джа. Сам актор був присутній під час пологів, відтак ще з більшим трепетом ставиться як до своєї дівчини, так і до їхньої спільної дитини.

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Турботу та ніжність Двейн Джонсон показав на відео, яке опублікував у своєму блозі. На кадрах актор кумедно спілкується з малесенькою Тіаною Джа та ставить їй питання.

Хто найпривабливіший татусь в світі? Хто найкрутіший тато? А найрозумніший?
– з гумором питав Двейн Джонсон.

У відповідь актор отримував посмішку та мугикання донечки, що означало позитивну відповідь.

 

Допис, поширений therock (@therock)

 

Таким милим спілкуванням Двейн Джонсон зачарував всіх прихильників у мережі. Не менш ніжним було й відео, на якому він тримає крихітну донечку Тіану та співає їй пісню.

 

Хто такий Двейн Джонсон?
Знаменитий актор та рестлер, який зіграв у кінострічках "Джуманджі: Поклик джунглів", "Форсаж", "Рятувальники Малібу", "Півтора шпигуна", "Зубна фея", "Відмина гора" та ін. Щодо особистого життя, то у 25 років Двейн Джонсон одружився з Дені Гарсія. Вже через 11 років пара оголосила про розлучення. Від першого шлюбу актор має доньку. Окрім цього, в стосунках з Лорен Хашіан Двейн має двох дітей.

Теги: LifeStyle Зіркові мами Діти і неповнолітні Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
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