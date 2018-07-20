Двейн Джонсон зачарував знімками з новонародженою донькою

Голлівудський актор Двейн Джонсон насолоджується батьківством. Знаменитість опублікував чарівне відео, на якому говорить з новонародженою донечкою.

Як відомо, 17 квітня Двейн Джонсон втретє став батьком. Його громадянська дружина Лорен Хашіан народила дівчинку, яку назвали Тіаною Джа. Сам актор був присутній під час пологів, відтак ще з більшим трепетом ставиться як до своєї дівчини, так і до їхньої спільної дитини.

Читайте також: Вагітна Кейт Аптон показала округлий живіт в стильному костюмі: чарівні фото

Турботу та ніжність Двейн Джонсон показав на відео, яке опублікував у своєму блозі. На кадрах актор кумедно спілкується з малесенькою Тіаною Джа та ставить їй питання.

Хто найпривабливіший татусь в світі? Хто найкрутіший тато? А найрозумніший?

– з гумором питав Двейн Джонсон.

У відповідь актор отримував посмішку та мугикання донечки, що означало позитивну відповідь.

Допис, поширений therock (@therock) 19 Лип 2018 р. о 10:54 PDT

Таким милим спілкуванням Двейн Джонсон зачарував всіх прихильників у мережі. Не менш ніжним було й відео, на якому він тримає крихітну донечку Тіану та співає їй пісню.

Допис, поширений Lauren Hashian (@laurenhashianofficial) 18 Чер 2018 р. о 2:05 PDT

Хто такий Двейн Джонсон?

Знаменитий актор та рестлер, який зіграв у кінострічках "Джуманджі: Поклик джунглів", "Форсаж", "Рятувальники Малібу", "Півтора шпигуна", "Зубна фея", "Відмина гора" та ін. Щодо особистого життя, то у 25 років Двейн Джонсон одружився з Дені Гарсія. Вже через 11 років пара оголосила про розлучення. Від першого шлюбу актор має доньку. Окрім цього, в стосунках з Лорен Хашіан Двейн має двох дітей.