Жахливий збіг в Одесі: дві смертельні ДТП за вечір на одній вулиці – фото

На вулиці Святослава Ріхтера в Малиновському районі Одеси ввечері 15 квітня та вночі після цього трапилися дві смертельних аварії. В одній збили пішохода, а в іншій в'їхали в стовп. Загалом загинули 3 людей.

Ці два випадки – зовсім не пов'язані. Різниця в часі між ними становить понад 6 годин.

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Більше про наїзд на пішохода

Як повідомляє патрульна поліція Одещини, автомобіль Toyota наїхав на людину о 20:30. Пішохід у цей момент переходив дорогу. Згодом від отриманих ран 40-річний потерпілий помер. Чоловіка збили не на пішохідному переході.



Авто, яке збило пішохода / Фото патрульної поліції Одеси

Правоохоронці призначили низку експертиз, які мають встановити причини інциденту. Також вони відкрили провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту. Максимальне покарання за нею – 3 роки в'язниці.

Якою була друга аварія

На цьому ж відрізку дороги вночі автомобіль BMW на високій швидкості врізався у рекламний стовп. Автомобіль був повністю розтрощеним.

Внаслідок цього загинули водій і його 24-річний пасажир. Особу чоловіка, який був за кермом ще встановлюють. Правоохоронці назначили ряд експертиз і планують відкрити провадження за тією ж статтею, що й у попередньому випадку.



Автомобіль після в'їзду в стовп / Фото патрульної поліції Одеси

Поліція не повідомила час, коли трапилася аварія. Але видання Vgorode пише, що це відбулось приблизно о 3 ночі.