Дві третини киян вже повернулися до столиці, – Кличко
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що до міста повернулися дві третини місцевих мешканців. Кияни повертаються у столицю попри рекомендації не поспішати з цим.
У Києві велика загроза ракетного удару
Кличко заявив, що повертатися у Київ досі небезпечно. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.
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За словами столичного мера, у Києві велика загроза ракетного удару. Окрім того, досі триває розмінування прилеглих територій області
Ми орієнтуємося на рекомендації військових, і вони кажуть, що на сьогодні загроза досить велика, у тому числі ракетних обстрілів. Ще одна загроза – йде розмінування прилеглих територій області, де, на жаль, кілька людей загинуло внаслідок підривів,
– розповів Кличко.
Київський мер розповів, що комунальні підприємства повертаються до роботи. Однак частина співробітників евакуйовані або стали на захист України. Через це, зокрема, не всі маршрути працюють.
У Києві зареєстровано 10 тисяч нових вимушених переселенців
Кличко повідомив, що в Києві вже зареєстровано 10 тисяч нових вимушених переселенців. Всього до міста повернулися дві третини киян.
Дві третини киян вже повернулися, повертаються щодня, незважаючи на рекомендації. Проте поспішати не варто: ще не всі маршрути автобусів, тролейбусів працюють у місті, йдуть перевірки на блокпостах. Не забуватимемо, що країна живе в умовах воєнного стану,
– повідомив мер.
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