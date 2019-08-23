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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА

      Дві ходи на День Незалежності: що запланував режисер Бадоєв та українські захисники

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      У День Незалежності у Києві відбудеться одразу дві ходи. Одна за участі Президента Володимира Зеленського, яку назвали Хода гідності. До її створення залучили спеціалістів з шоу-бізнесу – кліпмейкера Алана Бадоєва та хореографа Олену Коляденко. Участь у другій ході, яку назвали Марш захисників, збираються взяти близько десяти тисяч ветеранів та волонтерів.

      Перша – Хода гідності

      "Ми щось погане, темне розмалюємо в світле і в те, чим можна пишатися. Така ваша задача", – так режисер Алан Бадоєв пояснював дітям на репетиції, як вони 24 серпня будуть розмальовувати щити беркута та водомет. Саме той, який перекривав вулиці під час Революції гідності.

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      Усі дівчата з гуртка малювання з міста Біла Церква. "Я буду перетворювати зло в добро. Малювати долонькою", – розповіла учасниця заходу Поліна.

      Алан Бадоєв
      Алан Бадоєв

      Також у День Незалежності прозвучить гімн від Тіни Кароль за участі оркестрів.

      Ви знаєте, що не буде їхати техніка. Тому що ми робимо акцент на тих чудових та відважних людях, які цією технікою керують. Не танк, а танкіст,
      – пояснив режисер Ходи гідності Алан Бадоєв.

      "В заходах з нагоди 28 річниці Незалежності України будуть брати участь військовослужбовці всіх видів і родів збройних сил України", – додав генерал-лейтенант ЗСУ Олег Грунтковський.

      У четвер 22 серпня 2019 року ввечері відбулась перша репетиція Ходи на Хрещатику. На ній не вистачало лише Президента України Володимира Зеленського, якого можна буде побачити вже 24 серпня. Розпочнеться захід о пів на десяту на Алеї Героїв Небесної Сотні, а пізніше вручать нагороди героям. Гостем події стане відомий український композитор Мирослав Скорик.

      Друга – Марш захисників

      24 серпня об одинадцятій годині розпочнеться Марш захисників – хода, яка відбудеться без Президента України. У ній планують взяти участь понад десять тисяч ветеранів з усіх куточків країни. Ідея виникла, як відповідь на скасування військового параду.

      "З парку Тараса Григоровича Шевченка, звідти спуститься бульваром Шевченка до Бессарабської площі, пройде Хрещатиком. На Майдані Незалежності виконає рівняння на алею героїв Небесної сотні. Тоді підніметься до Михайлівського собору і там біля стіни пам'яті завершиться молебнем в пам'ять про загиблих під час відбиття російської збройної агресії", – пояснив член організаційного комітету Маршу захисників Антон Колумбет.

      Дві ходи розвели у часі: спочатку президентська, а потім марш захисників. То ж усі охочі зможуть побачити обидві ходи і щонайголовніше – подякувати нашим захисникам.

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      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Новини України Новини політики День Незалежності Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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