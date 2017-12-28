Дві клінічних смерті та кома: бійцю легендарної 72 бригади збирали на похорон, а він отямився

Рік тому Сергій Кнутов, боєць легендарної 72 бригади, був буквально між життям та смертю – цілих 3 дні перебував у комі. Його життя підтримував апарат штучного дихання. Але сталося справжнє різдвяне диво, на яке ніхто уже не розраховував – Сергій прийшов до тями.

Майже рік Сергій провів у лікарняних стінах і тепер намагається якомога більше насолоджуватися навколишнім світом, особливо після свого одужання.

На війну хлопець поїхав добровільно. Після навчань потрапив у легендарну 72 бригаду. Захищав околиці Авдіївки.

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Згадав, як у перший день перемир'я 24 грудня, рік назад, почались обстріли, внаслідок яких він і потрапив у госпіталь. І не просто потрапив, а пережив 2 клінічних смерті та навіть кому. Ніхто не давав шансів на те що Сергій виживе. Родичі та близькі готувалися до найгіршого, адже до мозку перестав надходити кисень.

Лікарі вирішили відімкнути його від апарату штучного дихання, але сталось буквально диво. Реабілітація Сергія розписана на довгі 3 роки. Але, попри травми, боєць дуже хоче бути поруч з побратимами на передовій.