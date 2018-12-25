Дві людини померли від "свинячого грипу" у Грузії

У Грузії за кілька днів від вірусу А (H1N1), відомого як "свинячий грип", померли дві людини.

Про це повідомляє Новости-Грузия.

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Міністр охорони здоров'я Грузії Давид Сергієнко заявив, що від свинячого грипу зафіксовано уже дві смерті. Відомо, що одна жінка померла у Батумі, а другий летальний випадок стався у Кутаїсі.

Проте за словами міністра, Грузія поки що не перебуває на порозі епідемії.

Головне, щоб всі знали симптоми початку грипу і в разі їхнього прояву відразу ж зверталися до сімейного лікаря,

– додав Сергієнко.

Що таке "свинячий грип"?А (H1N1) пандемічний – найбільш поширений тип грипу, який викликає наймасштабніші епідемії. Вперше був відкритий у 1931 році американським вченим Річардом Шоупом. У 2009 році став відомий під назвою "свинячий грип".