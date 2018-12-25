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      Дві людини померли від "свинячого грипу" у Грузії

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      У Грузії від "свинячого грипу" померли дві людини
      У Грузії від "свинячого грипу" померли дві людини / Фото з відкритих джерел

      У Грузії за кілька днів від вірусу А (H1N1), відомого як "свинячий грип", померли дві людини.

      Про це повідомляє Новости-Грузия.

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      Міністр охорони здоров'я Грузії Давид Сергієнко заявив, що від свинячого грипу зафіксовано уже дві смерті. Відомо, що одна жінка померла у Батумі, а другий летальний випадок стався у Кутаїсі.

      Проте за словами міністра, Грузія поки що не перебуває на порозі епідемії.

      Головне, щоб всі знали симптоми початку грипу і в разі їхнього прояву відразу ж зверталися до сімейного лікаря,
      – додав Сергієнко.

      Що таке "свинячий грип"?А (H1N1) пандемічний – найбільш поширений тип грипу, який викликає наймасштабніші епідемії. Вперше був відкритий у 1931 році американським вченим Річардом Шоупом. У 2009 році став відомий під назвою "свинячий грип".

      Теги: Новини Грузії Здоров'я Жертви
      Джерело: 24 Канал
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