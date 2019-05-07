Дві людини щохвилини: стали відомі масштаби масової еміграції з України
Починаючи з кінця березня 2018 року, з України виїхали 1 175 823 громадян.
Зокрема, щохвилини країну залишають дві людини в пошуках кращого життя.
Про це повідомляється на сайті проекту Ukrainianpeopleleaks. Статистика отримана від міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.
Так, до 2050 року населення України може скоротитися на 18%, до 36 млн осіб. Це підтверджують і дані ООН. Якщо такий варіант реалізується, то країна ризикує остаточно перетворитися на державу старих і дітей. Один із основних факторів виїзду – трудова міграція.
Нагадаємо, що на думку політтехнолога Сергія Гайдая, саме трудова міграція – одна з найважливіших проблем України, яка потребує вирішення. Він підкреслив, що це явище є лакмусом, який показує досягнення і провали влади.
Вибір редакції
-
Повернення Ярмоленка: Шевченко викликав 11 легіонерів на матчі проти Сербії та Люксембургусьогодні , 11:14
-
Вантажівка з білорусами впала з висоти у гірську річку на Прикарпатті: усе, що наразі відомосьогодні , 11:08
-
В "Шереметьєво" загинув моряк, який після анексії Криму перейшов на бік окупантів: фотосьогодні , 10:38