Дві смужки: як Оля Фреймут повідомила чоловікові про вагітнітсь

Українська телеведуча Ольга Фреймут є не лише успішною у кар'єрі, вона – щаслива мама. Наразі зірка одружена з генеральним директором "Нового каналу" Володимором Локотком, якому народила двох дітей – хлопчика Валерія і дівчинку Євдокію. Також у Ольги є найстарша дочка, 12-річна Злата Мітчелл.

В інтерв'ю виданню Viva Ольга розповіла, як сказала Володимиру про свою вагітність.

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За словами Локотка, це сталося зранку у бізнес-залі аеропорту "Бориспіль".

Ти сидів на кріселку, а поруч Молочний, що з "Камеді клабу". І я думаю, як сказати, щоб Андрій не почув? І витягую тест, і кажу: "Дві смужки". А Володя: "Смужки? І що?" Я йому: "Ну, у нас дві смужки". Пам’ятаю хвилинну паузу, яка видалася вічністю. Володя мовчав, а я не могла прочитати – з радості чи навпаки,

– розповіла Ольга Фреймут.

Телеведуча додала, що її чоловік так сприймає радісні новини: переживає емоції всередині і не показує нікому.

"Ми такі були щасливі! Отак Володя дізнався, що стане батьком. Це було таке щастя для нас обох, що я цей день пам’ятаю як зараз" – наголосила вона.



Володимир Локотко і Ольга Фреймут для Viva

За словами Олі, вона відразу відчула, що народиться хлопчик.



"І Володя знав, що це буде хлопчик, і ім’я таке прийшло до Володі, хоча воно мені страшенно не подобалося... Пам’ятаю, сиджу в залі біля каміна, приходить Володя і каже: "Я знаю, це буде Валерій" Я кажу: "Клас! Хороший жарт", – згадала Фреймут.

Зірка називає свого чоловіка ідеальним батьком.

Так склалося, що Валерій був маленький, а я вже знову вагітна, і я не могла приділяти багато часу сину, в мене був сильний токсикоз. Володя – це той, хто ночами не спав… В мене молоко зникло, ми сина штучно годували. Він стерилізував пляшечки, підбирав нянь. Усі клопоти впали на Володю. Ще чоловіку зі мною дуже важко було, бо я ж тоді працювала, ми "Інспектора" знімали, і Володя працює. Нам потрібна була няня. Звичайно, є бабусі, але ми ж не будемо наказувати бабусі прати, прасувати, вони ж для іншого створені,

– зізналася Ольга.



Володимир Локотко і Ольга Фреймут для Viva