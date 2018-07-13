Дві українки потрапили у топ-5 кращих снайперів групового етапу Євробаскету-2018

Жіноча збірна України з баскетболу віком до 20 років посіла 3 місце за підсумками групового раунду чемпіонату Європи у Дивізіоні В.

Тепер на нашу команду чекають кваліфікаційні поєдинки за 5-8 місця і вже у суботу, 14 липня, зіграють проти збірної Туреччини, яка посіла 4 місце у групі В, пише Федерація баскетболу України.

Читайте також: Збірна України розгромила Ізраїль у груповому етапі Євробаскета-2018

Підбиваючи підсумки групового раунду, треба виділити індивідуальні досягнення баскетболісток нашої команди – відразу дві з них у топ-5 кращих снайперів чемпіонату Європи.

Наталія Цюбик стала 3-ю за результативністю – у неї 20,6 очка (31% – двоочкові, 50% – триочкові, 89,5% – штрафні) в середньому за гру (39,3 хв). Кращим матчем українки стала гра проти Греції, в якій вона набрала 30 очок, а також зробила 6 підбирань та 5 передач.

Читайте також: Український баскетбольний клуб повертається у єврокубки після 10-річної паузи

Ще одна представниця України у топ-5 кращих снайперок – Христина Карп, яка стала 4-ю у цьому рейтингу. У 5 матчах групового етапу вона набирала 16,8 очка (58,2% – двоочкові, 33,3% – триочкові, 58,6% – штрафні), проводячи в середньому на майданчику 35,2 хв. Для центрової української збірної кращим матчем стала остання гра першого раунду проти Ізраїлю, в якій до 24 очок вона також додала 8 підбирань.