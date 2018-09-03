Дві українки вибороли медалі на легкоатлетичному турнірі в Італії

Українські стрибунки у висоту Катерина Табашник і Юлія Левченко піднялися на п'єдестал пошани на міжнародному турнірі в італійській Падуї.

Левченко стала третьою, взявши висоту 1,93 м, Табашник ж показала результат 1,95 м і здобула срібло, пише Xsport.

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Причому переможницею змагань стала росіянка Марія Ласіцкене, яка, як і Табашник, зупинилася на позначці 1,95 м, але використовувала менше спроб для взяття висоти, ніж українка.

Нагадаємо, що раніше Табашник і Левченко взяли участь у фіналі "Діамантової ліги", який проходив у швейцарському Цюріху. Катерина показала п'ятий результат, а Юлія у фінальній спробі зуміла піднятися на друге місце. Першою ж стала Ласіцкене.

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