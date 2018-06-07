Дві українські групи виступлять на концертах у Росії до Чемпіонату світу з футболу 2018
14 червня у Росії розпочнеться Чемпіонат світу з футболу 2018 року. Окрім футбольних матчів, передбачено і чимало розважальної програми для вболівальників. На одному з таких концертів виступлять дві українські групи.
Мова йде про Viu Viu і MARUV, які візьмуть учать у Moscow Football Fest 10 червня у Москві.
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Варто додати, що декільком російським виконавцям заборонили виступати у фан-зонах Чемпіонату світу з футболу. У тому числі і пропагандистці та прибічниці окупантів на Донбасі Юлії Чичериній.
Джерело: 24 Канал
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