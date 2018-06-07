Дві українські групи виступлять на концертах у Росії до Чемпіонату світу з футболу 2018

Українська група Viu Viu виступить у Москві на концерті до Чемпіонату світу з футболу

14 червня у Росії розпочнеться Чемпіонат світу з футболу 2018 року. Окрім футбольних матчів, передбачено і чимало розважальної програми для вболівальників. На одному з таких концертів виступлять дві українські групи.