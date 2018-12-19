Дві українські тенісистки вперше виступлять у кваліфікації Australian Open
Троє українських тенісисток виступлять у кваліфікації Australian Open у 2019 році.
Йдеться про Ангеліну Калініну, Катарін Завацьку й Марту Костюк.
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Перші дві вперше зіграють у відбірковому турнірі Відкритого чемпіонату Австралії. Костюк же в минулому сезоні пройшла кваліфікацію і дійшла до третього кола турніру.
Нагадаємо, що в основній сітці Australian Open-2019 в Мельбурні зіграють чотири наші тенісистки: Еліна Світоліна (4), Леся Цуренко (27), Даяна Ястремська (58) і Катерина Козлова (97).
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Джерело: 24 Канал
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