Дві українські тенісистки вперше виступлять у кваліфікації Australian Open

Троє українських тенісисток виступлять у кваліфікації Australian Open у 2019 році.

Йдеться про Ангеліну Калініну, Катарін Завацьку й Марту Костюк.

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Перші дві вперше зіграють у відбірковому турнірі Відкритого чемпіонату Австралії. Костюк же в минулому сезоні пройшла кваліфікацію і дійшла до третього кола турніру.

Нагадаємо, що в основній сітці Australian Open-2019 в Мельбурні зіграють чотири наші тенісистки: Еліна Світоліна (4), Леся Цуренко (27), Даяна Ястремська (58) і Катерина Козлова (97).

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