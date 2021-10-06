Нардепи схвалили відповідні постанови під час засідання 6 жовтня.
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Позачергові вибори
Ухвалено постанови про призначення позачергових виборів:
- Зайцівського сільського голови Синельниківського району Дніпропетровської області (№ 6114);
- Часовоярського міського голови Бахмутського району Донецької області (№ 6115).
За ці документи парламентарі віддали 335 і 328 голосів, відповідно.
Наближаються вибори мера Харкова
- У Харкові призначили позачергові вибори мера після того, як Геннадій Кернес, який 25 жовтня 2020 року втретє став головою міста, помер.
- Про смерть політика через коронавірус повідомили 17 грудня 2021 року, а 24 лютого 2021 року повноваження покійного офіційно припинили.
- У Раді призначили голосування за посаду харківського мера на 31 жовтня 2021 року. Свої кандидатури на волевиявлення зареєстрували 12 осіб.