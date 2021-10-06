Нардепи схвалили відповідні постанови під час засідання 6 жовтня.

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Позачергові вибори

Ухвалено постанови про призначення позачергових виборів:

Зайцівського сільського голови Синельниківського району Дніпропетровської області (№ 6114);

Часовоярського міського голови Бахмутського району Донецької області (№ 6115).

За ці документи парламентарі віддали 335 і 328 голосів, відповідно.

Зверніть увагу! Вибори в Часовому Яру проводяться у зв'язку зі складенням повноважень міського голови Дмитра Верзілова. Він 13 серпня подав у відставку.

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