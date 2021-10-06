У двох громадах в Україні відбудуться позачергові вибори

Верховна Рада призначила позачергові вибори у двох населених пунктах України. Волевиявлення має відбутися 27 березня 2022 року.

Нардепи схвалили відповідні постанови під час засідання 6 жовтня.

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Позачергові вибори

Ухвалено постанови про призначення позачергових виборів:

Зайцівського сільського голови Синельниківського району Дніпропетровської області (№ 6114);

Часовоярського міського голови Бахмутського району Донецької області (№ 6115).

За ці документи парламентарі віддали 335 і 328 голосів, відповідно.

Наближаються вибори мера Харкова

У Харкові призначили позачергові вибори мера після того, як Геннадій Кернес, який 25 жовтня 2020 року втретє став головою міста, помер.

Про смерть політика через коронавірус повідомили 17 грудня 2021 року, а 24 лютого 2021 року повноваження покійного офіційно припинили.

У Раді призначили голосування за посаду харківського мера на 31 жовтня 2021 року. Свої кандидатури на волевиявлення зареєстрували 12 осіб.

Вибори в Часовому Яру проводяться у зв'язку зі складенням повноважень міського голови Дмитра Верзілова. Він 13 серпня подав у відставку.