Двох чиновників аеропорту "Бориспіль" впіймали на хабарі: подробиці

Начальника служби закупівель та начальника відділу матеріально-технічного забезпечення служби закупівель затримали на одержанні хабара у розмірі 141 тисяча гривень, яку посадовці вимагали від суб'єктів господарювання за участь в тендерах.

Про це на своїй стоінці у Twitter повідомила речниця Генерального прокурора України Лариса Сарган.

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Викрито двох службових осіб ДП міжнародного аеропорту "Бориспіль" на одержанні ними хабара у розмірі 141 тисяча гривень, яку посадовці вимагали від суб'єктів господарювання за участь у тендерах,

– йдеться у повідомленні.

Так, вказані особи, використовуючи своє службове становище з корисливих мотивів, впливали на проведення тендерів із закупівлі товарів, робіт та послуг, допускаючи до участі в зазначених операціях суб'єктів господарювання, при цьому отримуючи від останніх "відкати" у розмірі 10 – 20 відсотків від загальної суми тендеру.

Під час затримання в однієї із вказаних осіб вилучили грошові кошти в сумі 40 тисяч гривень, а в іншої особи – 101 тисячу гривень.

Наразі у кримінальному провадженні проводять невідкладні слідчі дії та вирішують питання щодо повідомлення про підозру затриманим особам.