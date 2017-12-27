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Двох чоловіків викрали та вбили на Одещині

22:07, 27 грудня 4529 Читать новость на русском
Двох чоловіків викрали та вбили на Одещині
Двох чоловіків викрали та вбили на Одещині / Фото з відкритих джерел

В Одеській області поліція виявила тіла двох чоловіків – 68 та 61 років. Обох чоловіків викрали у жовтні 2017 року.

Про це повідомив заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

За його даними, підозрювані у скоєнні злочину встановлені. Розшук триває.

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При цьому раніше Нацполіція Одещини повідомила, що вздовж траси Одеса-Рені знайшли тіла двох чоловіків, вони були закопаними у полі між селами Новосільське та Орлівка. Вірогідно, що загиблими є ці двоє чоловіків.

Місце видання trassae95.com пише, що знайдені чоловіки – це зниклі 7 жовтня жителі Ренійського району – фермера з Новосельського і неодноразово судимого на прізвисько "Хребет".

Як пише видання, в день зникнення фермеру подзвонили з невідомого номера (імовірно, це був кримінальний авторитет) і попросили під'їхати на об'їзну дорогу, щоб допомогти відремонтувати колесо. Чоловік виїхав на місце, а вже через 20 хвилин передзвонив дружині і сказав, щоб вона віддала всі наявні в будинку гроші людині, яка під'їде на його автомобілі. Після цього зв'язок з чоловіками зник.

Теги: Новини України Поліція Кримінальні новини Новини Одеси Жертви
Джерело: 24 Канал
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