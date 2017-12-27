Двох чоловіків викрали та вбили на Одещині

В Одеській області поліція виявила тіла двох чоловіків – 68 та 61 років. Обох чоловіків викрали у жовтні 2017 року.

Про це повідомив заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

За його даними, підозрювані у скоєнні злочину встановлені. Розшук триває.

Читайте також: Відомі імена загиблої і постраждалої українок в Індії

При цьому раніше Нацполіція Одещини повідомила, що вздовж траси Одеса-Рені знайшли тіла двох чоловіків, вони були закопаними у полі між селами Новосільське та Орлівка. Вірогідно, що загиблими є ці двоє чоловіків.

Місце видання trassae95.com пише, що знайдені чоловіки – це зниклі 7 жовтня жителі Ренійського району – фермера з Новосельського і неодноразово судимого на прізвисько "Хребет".

Як пише видання, в день зникнення фермеру подзвонили з невідомого номера (імовірно, це був кримінальний авторитет) і попросили під'їхати на об'їзну дорогу, щоб допомогти відремонтувати колесо. Чоловік виїхав на місце, а вже через 20 хвилин передзвонив дружині і сказав, щоб вона віддала всі наявні в будинку гроші людині, яка під'їде на його автомобілі. Після цього зв'язок з чоловіками зник.