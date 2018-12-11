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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Двох лікарів підозрюють у дивній смерті капітана "Фіорентини"

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      Подробиці розслідування смерті Давіде Асторі
      Подробиці розслідування смерті Давіде Асторі

      Двох лікарів з "Флоренції" і "Кальярі" підозрюють у ненавмисному вбивстві капітана італійського футбольного клубу "Фіорентина" Давіде Асторі.

      24 Канал писав, що 4 березня 2018 року в Італії в готельному номері виявили мертвим капітана "Фіорентини" Давіде Асторі. Перед цим його команда прибула до Удіне та готувалася до гри чемпіонату проти місцевого "Удінезе".

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      За підсумками розслідування було відкрито провадження проти двох медиків, які визнали Асторі придатним до занять спортом, попри присутні у спортсмена сердечні аномалії. Це сталося після того, як флорентійська газета оприлюднила електрокардіограми спортсмена зроблені у медзакладах "Флоренції" та "Кальярі".

      Футболіста оглядали у 2016-х та 2017 роках і видали йому довідку, що він абсолютно здоровий.

      За підсумками медичних тестів в Асторі виявили аритмогенну дисплазію правого шлуночка. Це відхилення вбиває клітини міокарда та може призвести до летального наслідку.

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      Нагадаємо, що "Фіорентина" (як і ще один колишній клуб футболіста – "Кальярі") вивела з обігу ігровий номер 13, під яким виступав Асторі. Крім того, клуб із Флоренції посмертно продовжив контракт з Асторі і виплачує зарплату футболіста його сім'ї.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
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