Двох поліцейських засудили на 5 років за хабарництво

У Одесі засудили двох екс-працівників Київського райвідділу поліції міста за вимагання і отримання хабаря.

Колишніх правоохоронців засудили до 5 років позбавлення волі, зазначено у вироці суду.

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У 2015 році правоохоронці разом з цивільним агентом затримали 18-річного місцевого жителя. Вони вимагали під загрозою арешту за купівлю наркотиків хабар у розмірі 500 гривень.

Екс-поліцейські заперечували свою провину. Однак їхній спільник визнав вину та під час допиту дав показання.

Хабарників засудили до 5 років позбавлення волі, а їхньому спільнику за викривальні показання суд пом'якшив покарання до 17 тисяч гривень штрафу.

До слова, від 2 травня починають діяти штрафи за нелегальне використання символів і назви Національної поліції. Так, за порушення цього закону передбачено штраф, що складає від 17 до 34 тисяч гривень.