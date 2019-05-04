18:22
4 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як росіяни заробляють за кордоном. Кадиров взявся за старе
      Вєсті Кремля
      20:55, 3 травня
      Вєсті.UA: Батл між Зеленським та Путіним. Гройсман розкрив свої карти
      Вєсті.UA
      19:56, 3 травня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Двох поліцейських засудили на 5 років за хабарництво

      388 Читать новость на русском
      Двох поліцейських засудили на 5 років за хабарництво
      Двох поліцейських засудили на 5 років за хабарництво / Фото з відкритих джерел

      У Одесі засудили двох екс-працівників Київського райвідділу поліції міста за вимагання і отримання хабаря.

      Колишніх правоохоронців засудили до 5 років позбавлення волі, зазначено у вироці суду.

      Читайте також: Трагедія 2 травня в Одесі: у поліції оприлюднили результати розслідування

      У 2015 році правоохоронці разом з цивільним агентом затримали 18-річного місцевого жителя. Вони вимагали під загрозою арешту за купівлю наркотиків хабар у розмірі 500 гривень.

      Екс-поліцейські заперечували свою провину. Однак їхній спільник визнав вину та під час допиту дав показання.

      Хабарників засудили до 5 років позбавлення волі, а їхньому спільнику за викривальні показання суд пом'якшив покарання до 17 тисяч гривень штрафу.

      До слова, від 2 травня починають діяти штрафи за нелегальне використання символів і назви Національної поліції. Так, за порушення цього закону передбачено штраф, що складає від 17 до 34 тисяч гривень.

      blog_ava
      Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду
      сьогодні
      9127
      Теги: Новини України Поліція Кримінальні новини Корупція Новини Одеси Судді Гроші
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Інавгурація Зеленського: ймовірна дата
      сьогодні , 17:53 Інавгурація Зеленського: ймовірна дата
      29186
      Весна прем'єр: чим дивуватиме Національна опера України у травні
      сьогодні , 16:03 Весна прем'єр: чим дивуватиме Національна опера України у травні
      Національна опера України 95
      Як змінились ціни на квартири у новобудовах Києва за 2 роки – інфографіка
      сьогодні , 13:04 Як змінились ціни на квартири у новобудовах Києва за 2 роки – інфографіка
      535
      "Не обслуговую росіян!" – це не дискримінація
      сьогодні , 12:01 "Не обслуговую росіян!" – це не дискримінація
      Борис Немировський 2703
      Що суспільство вимагає від Президента України?
      сьогодні , 08:40 Що суспільство вимагає від Президента України?
      Катерина Одарченко 2675
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук