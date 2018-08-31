Двох українських підприємців оштрафували за незаконний продаж російських книг

Двох підприємців оштрафували за поширення без відповідного дозволу російської видавничої продукції в Харкові та Києві.

Про це повідомив Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення.

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"Під час здійснення заходів Держкомтелерадіо з виявлення та припинення незаконної реалізації книжкової продукції, завезеної з Російської Федерації без дозвільних документів, адміністративно-господарські санкції застосовано до суб’єктів господарювання ФОП Чернишова Ю.І. (місто Харків) та ФОП Медведєва А.В. (місто Київ)", – зазначено в повідомленні прес-служби Держкомтелерадіо.

Книги, які поширювали без дозвільних документів, вилучено з обігу, а на кожного суб'єкта господарювання накладено штраф у розмірі 37 тисяч 230 гривень. Якщо підприємці повторно порушать чинне законодавство, сума штрафу становитиме 186 тисяч 150 гривень.

У п'ятницю, 31 серпня, уповноважені посадові особи Держкомтелерадіо склали 16 протоколів про накладення адміністративно-господарських штрафів. Загальна сума штрафних санкцій становить 595 тисяч 680 гривень.