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      Двох утікачів з колонії на Львівщині спіймала поліція: один поліцейський поранений

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      На Львівщині поліцейські затримали втікачів
      На Львівщині поліцейські затримали втікачів / Фото з відкритих джерел

      Поліцейські затримали двох втікачів з Миколаївської виправної колонії у Львівській області – Віталія Буртовенка та Павла Дмитрука. В момент затримання один правоохоронець отримав ножове поранення.

      Зазначається, що працівник Жидачівського відділення поліції Олег Франків 4 вересня, близько 19:30 перебуваючи поза службою, побачив біля мосту через річку Стрий неподалік села Межиріччя двох чоловіків, які підпадали під орієнтування на втікачів. Ними виявились засуджені 20-річний киянин та 26-річний мешканець Житомирської області, які напередодні втекли з Миколаївської виправної колонії, повідомили в ГУ Нацполіції Львівщини.

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      Правоохоронець повідомив про підозрюваних у відділок поліції, а сам підійшов, представився та запропонував пройти з ним у відділення поліції. Втікачі відмовилися і поліцейський вирішив затримати їх самотужки.

      Зловмисники почали опиратися. Один із них вихопив ніж та вдарив поліцейського у ліву сторону грудей, спричинивши проникаюче поранення.

      Однак знову втекти злочинцям не вдалося. Їх затримали працівники Жидачівського відділення поліції, які оперативно прибули на місце події.

      Пораненого правоохоронця негайно госпіталізували. Лікарі оцінюють його стан як стабільно важкий.

      Що відомо про затриманих втікачів

      Одного з втікачів – 20-річного киянина Віталія Бортовенка – було засуджено до п'яти років колонії за насильницьке задоволення статевої пристрасті. Іншого – 27-річного уродженця села Лука Житомирської області Павла Дмитрука – засуджено за зберігання наркотиків. Чоловіки з Миколаївської виправної колонії 3 вересня.


      Втікачі Віталій Бортовенко та Павло  Дмитрук

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      Теги: Новини України Поліція Новини Львова Кримінальні новини Зброя
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