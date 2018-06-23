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Двом братам одіозного Каськіва повідомили про підозру щодо розкрадання коштів

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НАБУ оголосило підозру братам Каськіва (ілюстрація)
НАБУ оголосило підозру братам Каськіва (ілюстрація) / Фото з відкритих джерел

НАБУ затримало і вручило підозру двоюрідному брату Владислава Каськіва. А напередодні оголосило підозру його рідному брату, який переховується за кордоном.

Про це повідомили у прес-службі Бюро. 

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Їх разом із сімома іншими посадовцями підозрюють у розкраданні коштів Держагентства з інвестицій, яким за часів Януковича і керував Владислав Каськів.

У 2012 році Агентство отримало понад 500 мільйонів гривень з бюджету на два проекти: автомати питної води у великих містах та інфраструктури для зимових Олімпійських ігор в Україні. Половину цих коштів чиновники перевели на рахунки офшорної компанії на Кіпрі і поділили між собою. Через це проекти так і не реалізували.

Хто такий Владислав Каськів? На посаді голови Держагентства з інвестицій Каськів прославився підписанням фіктивної угоди про будівництво в Криму терміналу скрапленого газу за мільярд доларів. Договір помпезно на камери укладали з нібито іспанською кампанією. Проте згодом виявилося: чоловік, який ставив підпис від іспанської сторони, був лижним інструктором.

Торік Каськіва екстрадували з Панами. Того ж дня Печерський суд відпустив його під заставу у 160 тисяч гривень. Каськів відшкодував державі 7,5 мільйона гривень збитків. 

 

Теги: Новини України Новини політики НАБУ Корупція Владислав Каськів Гроші
Джерело: 24 Канал
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