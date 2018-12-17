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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Двом учасникам Об'єднавчого собору від УПЦ МП заборонили служити: їх звільнили, – ЗМІ

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      Двом учасникам Об'єднавчого собору від УПЦ МП заборонили служити: їх звільнили, – ЗМІ
      Двом учасникам Об'єднавчого собору від УПЦ МП заборонили служити: їх звільнили, – ЗМІ / Фото з відкритих джерел

      Двох учасників Об'єднавчого собору 15 грудня від Української православної церкви Московського патріархату звільнили з посад та заборонили їм служіння. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Синоду УПЦ МП 17 грудня.

      Про це повідомляє Громадське.

      Читайте також: Чи зможе митрополит Епіфаній вирішити болючі питання для Православної церкви?

      Раніше 24 канал повідомляв, що Українська православна церква Московського патріархату скликала позачергове засідання Синоду.

      На засіданні священнослужителі ухвалили рішення звільнити з посад та заборонити служіння учасникам собору.

      Священний Синод звільнив з керування єпархією та заборонив у служінні митрополиту Вінницькому і Барському Симеону, а також заборонив у служінні й зняв з посади єпископа Київської митрополії, митрополита Переявлав-Хмельницього і Вишневського Олександра, — оголосили після засідання.

      Митрополит УПЦ МП Бориспільський і Броварський Антоній зазначив, що на соборі об'єдналися дві неканонічні структури, тому для "Української православної церкви це рішення немає ніякого значення".

      Як і раніше, в Україні є тільки одна канонічна церква, яку очолює митрополит Онуфрій. І це визначають всі помісні православні церкви. Українська православна церква жива, вона діє, вона служить своєму народу,
      — вказав митрополит.

      До слова, 17 грудня Вінницький Спасо-Преображенський кафедральний собор УПЦ Московського патріархату перейшов до складу новоствореної Православної церкви України.

      Нагадаємо, що 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Дивіться відео про нового главу Української православної церкви Епіфанія

       

      Теги: Новини України Новини політики УПЦ МП Собор Єдина помісна церква Релігія
      Джерело: 24 Канал
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