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      Дворазового чемпіона світу спіймали на допінгу

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      Філіппо Маньїні дискваліфікували на чотири роки за допінг
      Філіппо Маньїні дискваліфікували на чотири роки за допінг

      Національне антидопінгове агентство Італії дискваліфікувало дворазового чемпіона світу з плавання Філіппо Маньїні і бронзового призера світової першості-2015 Мішеля Сантуччі на чотири роки за порушення антидопінгових правил.

      Маньїні і Сантуччі спостерігалися у доктора Гвідо Порцелліні, який звинувачується в постачанні спортсменам заборонених речовин. Про це повідомляє Corriere.it.

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      Маньїні ж визнаний винним у використанні або спробі використати заборонені препарати і в співучасті в допінг схемі, а Сантуччі – тільки в співучасті.

      Нагадаємо, що п'ятиразовий чемпіон світу і володар бронзової медалі Олімпійських ігор 2012 року з веслування на каное Олексій Коровашко дискваліфікований на чотири роки за порушення антидопінгових правил.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Допінг плавання
      Джерело: 24 Канал
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