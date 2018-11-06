Дворазового чемпіона світу спіймали на допінгу

Національне антидопінгове агентство Італії дискваліфікувало дворазового чемпіона світу з плавання Філіппо Маньїні і бронзового призера світової першості-2015 Мішеля Сантуччі на чотири роки за порушення антидопінгових правил.

Маньїні і Сантуччі спостерігалися у доктора Гвідо Порцелліні, який звинувачується в постачанні спортсменам заборонених речовин. Про це повідомляє Corriere.it.

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Маньїні ж визнаний винним у використанні або спробі використати заборонені препарати і в співучасті в допінг схемі, а Сантуччі – тільки в співучасті.

Нагадаємо, що п'ятиразовий чемпіон світу і володар бронзової медалі Олімпійських ігор 2012 року з веслування на каное Олексій Коровашко дискваліфікований на чотири роки за порушення антидопінгових правил.

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