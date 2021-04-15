Двоє братів з Донбасу пограбували серед білого дня чоловіка на Харківщині
Двоє донеччан у Лозовій на Харківщині скоїли розбійний напад на чоловіка заради мобільного телефону. Їх затримала поліція за гарячими слідами.
Джерело:Нацполіція
Зловмисники вдарили його чимось важким по голові. Їхньою метою був смартфон.
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Що відомо про напад
Двоє хлопців напали на 26-річного чоловіка у Лозовій 13 квітня. До поліції повідомили близько 01:40. Потерпілого одразу госпіталізували. За оцінками медиків, його стан задовільний.
Зловмисників розшукали того ж дня – ними виявились двоє братів 22 і 15 років, жителі Горлівки на Донеччині. Вони тимчасово винаймають житло у Лозовій.
Чоловіки зізналися у скоєнні злочину та добровільно віддали вкрадений мобільний телефон.
Речовий доказ у справі про розбійний напад / Фото Нацполіція
Яка відповідальність за скоєний злочин
- Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею розбій.
- Наразі їх затримали та обирають запобіжний захід.
- Їм загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.
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