Двоє братів з Донбасу пограбували серед білого дня чоловіка на Харківщині

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Двоє донеччан у Лозовій на Харківщині скоїли розбійний напад на чоловіка заради мобільного телефону. Їх затримала поліція за гарячими слідами.

Джерело:

Нацполіція

Зловмисники вдарили його чимось важким по голові. Їхньою метою був смартфон.

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Що відомо про напад

Двоє хлопців напали на 26-річного чоловіка у Лозовій 13 квітня. До поліції повідомили близько 01:40. Потерпілого одразу госпіталізували. За оцінками медиків, його стан задовільний.

Зловмисників розшукали того ж дня – ними виявились двоє братів 22 і 15 років, жителі Горлівки на Донеччині. Вони тимчасово винаймають житло у Лозовій.

Чоловіки зізналися у скоєнні злочину та добровільно віддали вкрадений мобільний телефон.


Речовий доказ у справі про розбійний напад / Фото Нацполіція

Яка відповідальність за скоєний злочин

  • Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею розбій.
  • Наразі їх затримали та обирають запобіжний захід.
  • Їм загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.