Двоє братів з Донбасу пограбували серед білого дня чоловіка на Харківщині

Двоє донеччан у Лозовій на Харківщині скоїли розбійний напад на чоловіка заради мобільного телефону. Їх затримала поліція за гарячими слідами.

Зловмисники вдарили його чимось важким по голові. Їхньою метою був смартфон.

До теми Вибивала гроші цеглою: на Львівщині жінка жорстоко побила та пограбувала пенсіонера – фото

Що відомо про напад

Двоє хлопців напали на 26-річного чоловіка у Лозовій 13 квітня. До поліції повідомили близько 01:40. Потерпілого одразу госпіталізували. За оцінками медиків, його стан задовільний.

Зловмисників розшукали того ж дня – ними виявились двоє братів 22 і 15 років, жителі Горлівки на Донеччині. Вони тимчасово винаймають житло у Лозовій.

Чоловіки зізналися у скоєнні злочину та добровільно віддали вкрадений мобільний телефон.



Речовий доказ у справі про розбійний напад / Фото Нацполіція

Яка відповідальність за скоєний злочин