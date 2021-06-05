Згодом вони розповіли прикордонникам, що зробили це заради відпочинку на Чорноморському узбережжі в Одесі.

Важливо Німці незаконно перетнули кордон, бо думали, що Україна в Євросоюзі

Росіян затримав прикордонний патруль неподалік населеного пункту Лукашівка. Чоловіки 1980 та 1982 років народження, незаконно перетнули українсько-російський кордон, перепливши прикордонну річку Ворсклу.

Іноземці з собою мали лише посвідчення водія та рюкзак з особистими речами. Росіяни розповіли правоохоронцям, що мали намір дістатися Одеси, щоб відпочити на морі. Обрали незаконний шлях через карантинні обмеження,

– зазначили прикордонники.

Наразі чоловіків затримали. За незаконний перетин державного кордону їм загрожує адміністративна відповідальність. Крім цього, їм заборонять в'їзд в Україну на 10 і 5 років відповідно.

Цікаво! У ДПСУ повідомили, що одному із затриманих у 2019 році забороняли в'їзд в Україну на 3 роки за порушення українського законодавства.

Чому так сталося

Тоді росіянин в аеропорту "Жуляни" влаштував дебош, викрикував образи щодо держави та співробітників Держприкордонслужби України, здійснив провокаційні дії щодо спроби подальшого нападу на прикордонний наряд.