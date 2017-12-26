16:25
26 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МОСКВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВОРІЧНІ СВЯТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нова
Вєсті Кремля
20:18, 23 грудня
Вєсті.UA.Жир. Відьмацька партія Савченко. Гардероб найбільшого патріота
Вєсті.UA
20:39, 23 грудня
Мільярд в кишеню: хто дерибанить особливо цінну державну землю
ЦРУ
09:06, 20 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Штепсель і Тарапунька
Згадати все
20:30, 25 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МОСКВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Двоє чиновників розстріляли лебедів на Київщині

12:38, сьогодні 3043 Читать новость на русском
Двоє чиновників розстріляли лебедів на Київщині
Двоє чиновників розстріляли лебедів на Київщині / Фото з Facebook

У селі Письмечеве Київської області двоє чиновників вбили чотирьох лебедів.

Про це повідомляють на сторінці спільноти dtp.kiev.ua у Facebook.

"Алкаші" розстріляли лебедів. Елітні "алкаші". П'яні шановні люди розстріляли чотирьох лебедів", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Пожежа в зоопарку Лондона: стало відомо про жертв серед тварин

За інформацією активістів, один з браконьєрів – чиновник, голова ревізійної комісії обласного Українського товариства мисливців і рибалок Андрій Адамов, другий – єгер Петро Волошин.

У спільноті зазначають, що по даному факту відкрито кримінальне провадження.

Увага! В дописі присутня ненормативна лексика!

Теги: Новини України світ тварин Кримінальні новини Новини Києва
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
сьогодні, 16:01 Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
Олена Левчук 1071
Обмен пленными: вы выиграете этот бой, но войну – проиграете
сьогодні, 15:01 Обмен пленными: вы выиграете этот бой, но войну – проиграете
Семен Кабакаєв 4716
Перемога року: Почекун, який надихає
сьогодні, 14:01 Перемога року: Почекун, який надихає
Євгенія Мазур 315
Зачем Ростовцева пытаются легализовать в оккупированной части Донбасса?
сьогодні, 13:59 Зачем Ростовцева пытаются легализовать в оккупированной части Донбасса?
144
сьогодні, 13:07 "Байстрюки": хто наш татко, чувак?
Юлія Ліпенцева 662
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня , 19:11
Журналістка висловила неочікувану думку про мету проекту "Малоросія"
19 липня , 09:57
Офіційно: Луценко просить Раду зняти недоторканність з Михайла Добкіна
 29 червня , 18:41
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада , 15:00
У Львові загорівся багатоквартирний будинок: опубліковано фото та відео
 сьогодні , 19:25
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук