Двоє чиновників розстріляли лебедів на Київщині

У селі Письмечеве Київської області двоє чиновників вбили чотирьох лебедів.

Про це повідомляють на сторінці спільноти dtp.kiev.ua у Facebook.

"Алкаші" розстріляли лебедів. Елітні "алкаші". П'яні шановні люди розстріляли чотирьох лебедів", – йдеться у повідомленні.

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За інформацією активістів, один з браконьєрів – чиновник, голова ревізійної комісії обласного Українського товариства мисливців і рибалок Андрій Адамов, другий – єгер Петро Волошин.

У спільноті зазначають, що по даному факту відкрито кримінальне провадження.

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