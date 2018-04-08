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Двоє чоловік знущалися з пенсіонерки на Київщині і знімали це на відео, серед них солдат ЗСУ

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Поліція затримала молодиків
Поліція затримала молодиків

На Київщині двоє чоловіків пробралися до будинку 71-літньої пенсіонерки та почали вимагати в неї "борг" її внука. Вони також провели "обшук" у приміщені, де "виявили" знаряддя вбивства.

Як повідомили у поліції, інцидент трапився у місті Тетіїв. 26-річний солдат ЗСУ разом з товаришем напідпитку проникли в будинок, де, використовуючи посвідчення учасника бойових дій, розпочали "обшук" житла та нібито виявили знаряддя вбивства і зброю.

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Все, що відбувалося, один з них знімав на камеру мобільного телефону. Це в подальшому і стало головним доказом їхнього свавілля та відповідної реакції з боку поліції.

Як з’ясувалося, залякуючи пенсіонерку, зловмисники хотіли змусити її віддати борг за внука.

Відео знущання зловмисників над пенсіонеркою

Тепер їм загрожує до трьох років позбавлення волі – проти них відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.162 Кримінального кодексу України (Порушення недоторканості житла). Також вирішується питання щодо притягнення зловмисників до кримінальної відповідальності за самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи та вимагання.

До слова, п'яні молодики перед Великоднем з пістолетом розважились у Києві, постраждало кілька квартир.

Теги: Новини України Поліція Кримінальні новини Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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