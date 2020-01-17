Двоє чоловіків на таксі викрали платіжний термінал: фото та відео затримання
У Львові поліція впіймала таксиста, який вночі разом зі спільником поцупив платіжний термінал. Викрадене чоловіки одразу завантажили в автівку та втекли.
У пресслужбі патрульної поліції розповіли, що очевидці дали орієнтування на автомобіль з написами однієї із фірм, що займається перевезенням.
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Копи зупинили підозрілу машину, у ній виявили пасажира та водія, якого позбавили прав через керування під дією наркотиків і який проходив по кількох крадіжках у різних відділах поліції.
У салоні машини правоохоронці також знайшли відповідні інструменти. Сам же термінал зловмисники викинули у парку, як тільки забрали звідти гроші.
"Орієнтовно о 3 годині екіпажем був виявлений транспортний засіб, що підпадав під орієнтування. При поверхневому огляді даного транспортного засобу були виявленні інструменти, якими здійснювалися дані протиправні дії. Дві особи зізналися у вчиненні кримінального злочину", – розповів командир роти ТОР патрульної поліції Львівщини Олександр Федорчук.
Дивіться фото патрульної поліції:
Дивіться відео: затримання таксиста зі спільником