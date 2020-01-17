06:40
18 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дружина Мішустіна – мільйонер. Російське ТБ під загрозою
      Вєсті Кремля
      21:39, 17 січня
      Вєсті.UA: Аваков топить Гончарука. "Полуничка" для Киви
      Вєсті.UA
      19:42, 17 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      Двоє чоловіків на таксі викрали платіжний термінал: фото та відео затримання

      627 Читать новость на русском
      Затримання таксиста зі спільником / www.facebook.com/pg/lvivpolice

      У Львові поліція впіймала таксиста, який вночі разом зі спільником поцупив платіжний термінал. Викрадене чоловіки одразу завантажили в автівку та втекли.

      У пресслужбі патрульної поліції розповіли, що очевидці дали орієнтування на автомобіль з написами однієї із фірм, що займається перевезенням.

      Читайте також: Начальник поліції намагався "відмазати" знайомого від армії за 2 тисячі доларів

      Копи зупинили підозрілу машину, у ній виявили пасажира та водія, якого позбавили прав через керування під дією наркотиків і який проходив по кількох крадіжках у різних відділах поліції.

      У салоні машини правоохоронці також знайшли відповідні інструменти. Сам же термінал зловмисники викинули у парку, як тільки забрали звідти гроші.

      "Орієнтовно о 3 годині екіпажем був виявлений транспортний засіб, що підпадав під орієнтування. При поверхневому огляді даного транспортного засобу були виявленні інструменти, якими здійснювалися дані протиправні дії. Дві особи зізналися у вчиненні кримінального злочину", – розповів командир роти ТОР патрульної поліції Львівщини Олександр Федорчук.

      Дивіться фото патрульної поліції:

      Дивіться відео: затримання таксиста зі спільником

       

      У МВФ вкотре нагадали Україні, що для отримання нового кредиту треба виконати "певні умови"
      сьогодні
      715
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Львова Кримінал Поліція Кримінальні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 17 січня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 06:19 Де в Україні найдешевші новобудови: інфографіка
      Анна Запотоцька 2075
      сьогодні , 00:30 Сможет ли шаман одолеть суеверного узурпатора Путина
      Іван Яковина 633
      17 січня , 14:00 Перша допомога при укусах комах
      352
      17 січня , 16:11 Папір та чорнила для принтерів – найважливіші параметри для вибору
      6477
      17 січня , 22:20 Головні новини 17 січня: відхилена відставка Гончарука та покарання за фейки
      Ірина Вихрущ 1483
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук